В Германии очередные столкновения на мероприятии эритрейской диаспоры, 200 задержанных

В немецком Штутгарте в субботу во время проведения эритрейскими беженцами информационного мероприятия вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками действующего режима в стране, в результате чего полиция задержала почти 200 человек.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В Штутгарте и окрестностях в субботу около 200 человек пришли на мероприятие, организованное Федерацией эритрейских ассоциаций, которые симпатизируют правительству Эритреи. Параллельно пришли несколько небольших групп оппозиционно настроенных к эритрейским властям.

Последние напали на участников мероприятия Федерации эритрейских ассоциаций и полицейских, которые его охраняли. Полицейские применили против нападавших дубинки и перцовый газ и были вынуждены вызвать дополнительные силы, чтобы сдержать беспорядки, в частности конные подразделения.

The Eritrean regime should be banned from doing any activities under the pretext of the Eritrean Festival and seminar in Germany, as well as other European countries. This regime is responsible for creating riots in western countries.@PP_Stuttgart #Stuttgart #Eritrea #Germany pic.twitter.com/CvLnBJC7wP