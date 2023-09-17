В Германии очередные столкновения на мероприятии эритрейской диаспоры, 200 задержанных

В немецком Штутгарте в субботу во время проведения эритрейскими беженцами информационного мероприятия вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками действующего режима в стране, в результате чего полиция задержала почти 200 человек.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В Штутгарте и окрестностях в субботу около 200 человек пришли на мероприятие, организованное Федерацией эритрейских ассоциаций, которые симпатизируют правительству Эритреи. Параллельно пришли несколько небольших групп оппозиционно настроенных к эритрейским властям.

Последние напали на участников мероприятия Федерации эритрейских ассоциаций и полицейских, которые его охраняли. Полицейские применили против нападавших дубинки и перцовый газ и были вынуждены вызвать дополнительные силы, чтобы сдержать беспорядки, в частности конные подразделения.

The Eritrean regime should be banned from doing any activities under the pretext of the Eritrean Festival and seminar in Germany, as well as other European countries. This regime is responsible for creating riots in western countries.@PP_Stuttgart #Stuttgart #Eritrea #Germany pic.twitter.com/CvLnBJC7wP — እምባ ሶይራ (@GSoyra) September 16, 2023

Эритрейцы использовали камни, бутылки, металлические прутья и оббитые гвоздями деревянные рейки. В результате двадцать шесть немецких полицейских получили ранения, четверо участников акции и двое представителей оппозиции. Шестерых правоохранителей пришлось госпитализировать.

Всего полиция в Штутгарте задержала около 200 человек, которых обвиняют в серьезном нарушении общественного порядка. Четырех подозреваемых уже арестовали.

В июле подобные столкновения вспыхнули в немецком Гиссене из-за проведения фестиваля эритрейской культуры, в результате чего 26 полицейских были ранены, а более 100 человек – задержаны. В августе беспорядки на эритрейском мероприятии произошли и в Швеции.

В 1993 году Эритрея объявила независимость от Эфиопии, а ее президент Исаяс Афеверки возглавляет страну уже более 30 лет. Под предводительством авторитарного режима Эритрея традиционно занимает последние строчки в "Индексе демократий" стран мира.

Кроме того, правительство африканской страны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину систематически поддерживает кремлевский режим на международных площадках, в частности в ООН.