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В Германии очередные столкновения на мероприятии эритрейской диаспоры, 200 задержанных

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Воскресенье, 17 сентября 2023, 08:41

В немецком Штутгарте в субботу во время проведения эритрейскими беженцами информационного мероприятия вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками действующего режима в стране, в результате чего полиция задержала почти 200 человек.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В Штутгарте и окрестностях в субботу около 200 человек пришли на мероприятие, организованное Федерацией эритрейских ассоциаций, которые симпатизируют правительству Эритреи. Параллельно пришли несколько небольших групп оппозиционно настроенных к эритрейским властям.

Последние напали на участников мероприятия Федерации эритрейских ассоциаций и полицейских, которые его охраняли. Полицейские применили против нападавших дубинки и перцовый газ и были вынуждены вызвать дополнительные силы, чтобы сдержать беспорядки, в частности конные подразделения.

Эритрейцы использовали камни, бутылки, металлические прутья и оббитые гвоздями деревянные рейки. В результате двадцать шесть немецких полицейских получили ранения, четверо участников акции и двое представителей оппозиции. Шестерых правоохранителей пришлось госпитализировать.

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Всего полиция в Штутгарте задержала около 200 человек, которых обвиняют в серьезном нарушении общественного порядка. Четырех подозреваемых уже арестовали.

В июле подобные столкновения вспыхнули в немецком Гиссене из-за проведения фестиваля эритрейской культуры, в результате чего 26 полицейских были ранены, а более 100 человек – задержаны. В августе беспорядки на эритрейском мероприятии произошли и в Швеции.

В 1993 году Эритрея объявила независимость от Эфиопии, а ее президент Исаяс Афеверки возглавляет страну уже более 30 лет. Под предводительством авторитарного режима Эритрея традиционно занимает последние строчки в "Индексе демократий" стран мира.

Кроме того, правительство африканской страны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину систематически поддерживает кремлевский режим на международных площадках, в частности в ООН.

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Германия