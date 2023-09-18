Экс-лидер Каталонии оспаривает в Суде ЕС решение Европарламента лишить его иммунитета

Бывший глава регионального правительства Каталонии Карлос Пучдемон, который возглавлял кампанию за независимость страны от Испании в 2017 году, повторно оспаривает в Суде Евросоюза решение Европарламента лишить его парламентского иммунитета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Diario.

Пучдемон вместе с двумя другими каталонскими депутатами-сепаратистами в изгнании – Тони Комином и Кларой Понсати – подал в Суд ЕС апелляцию на его июльское решение, которое признало законным лишение их иммунитета.

Все трое подали обжалование поздно в пятницу, 15 сентября, и уже в понедельник европейский суд подтвердил получение апелляций. По данным СМИ, Пучдемон и Комин также попросят Суд ЕС временно восстановить их иммунитет как депутатов Европарламента на время рассмотрения апелляции.

Напомним, в 2017-м Пучдемон сбежал из Испании в Бельгию, чтобы избежать судебного преследования после кратковременного провозглашения независимости, которое побудило Мадрид взять под свой прямой контроль регион.

На родине его обвиняют в неповиновении и хищении средств, которые предусматривают тюремное заключение сроком до восьми лет. За подстрекательство к мятежу предусмотрен максимальный срок заключения до 15 лет.

Предыдущие попытки Испании добиться экстрадиции Пучдемона во время его пребывания в Германии, Бельгии и Италии не увенчались успехом. Сейчас же Пучдемон, который до сих пор сохраняет влияние в своей партии "Вместе за Каталонию", которую ранее возглавлял, играет важную роль в избрании нового главы правительства Испании.

В начале месяца он потребовал от главы правительства, лидера социалистов Педро Санчеса закрыть все производства против него. Взамен он пообещал семь голосов "Вместе за Каталонию" в парламенте во время голосования за назначение Санчеса премьером.

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