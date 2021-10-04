Суд в Италии отложил решение об экстрадиции Пучдемона до приговора европейских судов

Апелляционный суд итальянского города Сассари на Сардинии принял решение приостановить процесс экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до решения европейских судов о его иммунитете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Решение суда означает, что Пучдемон будет полностью свободным человеком в Италии и не может быть выдан Испании.

Пучдемон прибыл на заседание суда из Брюсселя. Он не делал никаких заявлений, но созвал пресс-конференцию на вечер понедельника.

У здания суда его ждали бывшие советники Клара Понсати и Тони Комин, которые без проблем прибыли на Сардинию.

Сегодня утром судья Верховного суда Испании Пабло Лларена проинформировал суд Сардинии, что ситуация с европейскими ордерами на арест, выданными им на Комина и Понсати, такая же, как и у Пучдемона, то есть они полностью актуальны.

Незадолго до суда в Сассари Пучдемон обратился в Суд ЕС с ходатайством о восстановлении его иммунитета как члена Европейского парламента, находящегося под временной правовой защитой. Европарламент снял неприкосновенность с Пучдемона в марте по просьбе Испании.

В июле Суд ЕС отказал во временной правовой защите, что означает, что в настоящее время Пучдемон не пользуется депутатской неприкосновенностью. Тогда суд подчеркнул, что угрозы ареста нет, поскольку испанская прокуратура объявила о приостановлении действия ордера на арест.

На самом деле, однако, этот ордер на арест все еще действует, поэтому Пучдемон был арестован на Сардинии 23 сентября. Судья постановил его освободить через 24 часа, сославшись на его статус евродепутата.

Испания требует от Италии немедленной экстрадиции Пучдемона, чтобы он предстал перед испанскими судами по обвинениям, связанным с незаконным референдумом 2017 года.