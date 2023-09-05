Экс-лидер Каталонии выдвинул жесткие условия поддержки премьера Испании его партией

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что все судебные дела, направленные против каталонского сепаратизма, должны быть закрыты – это условие его партии для проведения переговоров о поддержке нового премьер-министра Испании в парламенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Выступая в Брюсселе, Пучдемон, который скрывается от испанского правосудия, заявил, что любая поддержка его партии потребует значительных уступок со стороны социалистов действующего премьер-министра Педро Санчеса, иначе испанцам придется снова идти на выборы.

Альберто Нуньес Фейхоо, чья консервативная Народная партия набрала больше всего голосов на выборах 23 июля, попытается выиграть голосование о назначении премьером 27 сентября. Его шансы на победу считаются небольшими, поскольку партия является решительным противником любых уступок сепаратистам.

Пучдемон призвал Испанию уважать легитимность движения за независимость Каталонии, создать механизм признания и гарантирования соблюдения достигнутых договоренностей и отказаться от судебных исков против движения за независимость.

"Будьте готовы к выборам, но также к переговорам, которые могут завершиться историческим соглашением", – сказал Пучдемон.

По словам Пучдемона, каталонский язык также должен быть признан официальным языком в институтах Европейского Союза.

Семь голосов партии Пучдемона Junts per Catalunya имеют решающее значение для шансов Санчеса получить еще один премьерский срок. Если они не поддержат его кандидатуру, в Испании, вероятно, состоятся повторные выборы.

Напомним, генеральный секретарь каталонской партии Junts per Catalunya Жорди Турулл после досрочных выборов в Испании увидел "окно возможностей", чтобы попытаться добиться независимости Каталонии.

Турулл был среди девяти каталонских лидеров сепаратистов, которых Педро Санчес помиловал в 2021 году после их попытки добиться независимости Каталонии в 2017 году. Однако многих других их сторонников все еще судят, главный из них – экс-глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который все еще имеет значительное влияние в партии.

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