Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон проиграл в ЕС суд об иммунитете

Суд ЕС общей юрисдикции отклонил апелляцию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и поддержал решение Европарламента лишить его иммунитета, а также двух других каталонских депутатов-сепаратистов в изгнании – Тони Комина и Клары Понсати.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение Суда ЕС.

Это решение является ударом для Пучдемона, который живет в вынужденном изгнании в Бельгии, поскольку оно может открыть путь к его экстрадиции в Испанию, как того требуют испанские власти в течение последних шести лет.

Пучдемон сбежал из Испании в 2017 году, чтобы избежать судебного преследования после кратковременного провозглашения независимости, которое побудило Мадрид взять под свой прямой контроль регион.

Пучдемон сообщил в Twitter, что трое евродепутатов обратятся в другой Суд Европейского Союза (Court of Justice). "Мы будем защищать наши фундаментальные права до конца", – написал он.

В январе Верховный суд Испании снял с Пучдемона обвинения в подстрекательстве к мятежу после того, как реформа уголовного кодекса страны отменила это преступление.

Однако ему все еще предъявлены обвинения в неповиновении и растрате, которые предусматривают тюремное заключение сроком до восьми лет. За подстрекательство к мятежу предусмотрен максимальный срок заключения до 15 лет.

Судья Верховного суда Пабло Льярена заявил, что подаст бельгийским властям новый запрос на экстрадицию Пучдемона, чтобы он предстал перед судом по менее тяжким обвинениям, в зависимости от решения судов ЕС.

Предыдущие попытки Испании добиться экстрадиции Пучдемона во время его пребывания в Германии, Бельгии и Италии не увенчались успехом.

В прошлом году Испания внесла изменения в свой уголовный кодекс, отменив старый закон о мятеже, согласно которому некоторые сепаратистские политики были приговорены к 13 годам заключения после неудачной попытки Каталонии обрести независимость в 2017 году. Позже премьер-министр Педро Санчес помиловал осужденных за эти события.