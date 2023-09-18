СМИ: Ускорение строительства забора на границе с Беларусью обойдется Латвии в 3 млн евро

Новое правительство Латвии как одну из своих главных задач видит завершение строительства забора на границе с Беларусью до конца года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM со ссылкой на Латвийское телевидение.

По информации журналистов, в связи с растущей угрозой нелегальной миграции, в Латвии решили изменить порядок приоритетных работ и прежде всего завершить строительство забора на границе с Беларусью.

Начальник Пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс настаивает на том, что Риге нужно как можно быстрее достраивать забор.

"Забор, это в любом случае – если большая группа, то, чтобы пролезть по одному, им нужно достаточно много времени, и конечно, это дает нам возможность реагировать и нарушителей перехватывать близко к границе", – отметил он.

По данным латвийских властей, за последние две недели количество попыток перейти границу страны резко возросло, тогда как пограничный забор был поврежден в 57 местах. Также зафиксирован случай использования импровизированной лестницы.

Ранее сообщалось, что Эстония отправит в Латвию представителей Департамента полиции и пограничной охраны для противодействия нелегалам, которые пытаются проникнуть в страну через границу с Беларусью.

Перед этим стало известно, что в Латвию уже прибыло 20 литовских пограничников, которые помогут бороться с наплывом мигрантов.

Кроме того, в связи с увеличением количества попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы Латвия может закрыть один из пунктов пропуска.