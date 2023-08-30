Скандал вокруг "российского" бизнеса мужа премьера Эстонии пока не ударил по рейтингам партии

Скандал вокруг сотрудничества фирмы мужа премьера Эстонии Каи Каллас с клиентом в России не имел существенного влияния на рейтинги ее партии.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская прадва", об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения от Norstat.

Опросы, проводившиеся на прошлой неделе, не демонстрируют значительного изменения в поддержке эстонцами политических партий, в том числе и "Партии реформ" Каи Каллас.

"Партию реформ" поддерживают 24,9% опрошенных, что показало даже остановку падения ее рейтинга, наблюдавшегося в предыдущие недели.

Правопопулистов EKRE поддерживают 23,6%, центристов – 17,9%, социал-демократов – 10,3%, "Отечество" – 10,2%, "Эстонию 200" – 8,4%.

В то же время, большинство эстонцев считают, что Каллас должна уйти в отставку после скандала вокруг бизнеса её мужа.

Напомним, во вторник Кайя Каллас заявила, что в коалиции не видят причин для ее отставки.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии