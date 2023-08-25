Результаты двух опросов показывают, что большинство эстонцев считают, что премьер-министр Кая Каллас должна уйти в отставку из-за связанной с Россией предпринимательской деятельности ее мужа.

Об этом свидетельствуют результаты опросов Norstat и Turu-uuringud, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В опросе Norstat 57% респондентов выбрали вариант "Она должна уйти в отставку", 31% – "Она должна дать объяснения, но может продолжать занимать свою должность", 7% респондентов – "Она не должна ничего делать", а 5% – "Не могу дать ответ".

Хотя более половины опрошенных считают отставку премьера необходимой, ответы существенно различаются в зависимости от партийных предпочтений.

Подавляющее большинство сторонников оппозиционных партий считает, что отставка необходима. Так говорят 96% сторонников националистической EKRE, 80% тех, кто поддерживает Центристскую партию, и 74% избирателей Isamaa.

39% сторонников соцдемов и 28% избирателей Eesti 200 считают, что премьер-министр должен уйти в отставку. Более половины опрошенных сторонников обоих партнеров Партии реформ (политсила Каллас. – Ред.) по коалиции считают, что Кая Каллас должна дать объяснения, но может продолжать занимать свою должность.

Norstat провел опрос с 24 по 25 августа в онлайн-среде среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, всего в нем приняло участие 1000 респондентов.

48% респондентов опроса Turu-uuringud считают, что Каллас обязательно должна уйти, а 21% ответил: "Скорее да".

Вариант "Скорее нет" выбрали 14% опрошенных, "Определенно нет" – 9%. Не имели позиции по этому вопросу 9% респондентов.

Наиболее критично (83%) относятся к Каллас неэстонцы, среди эстонцев за отставку премьер-министра выступает 61%.

Меньше всего тех, кто хочет отставки главы правительства среди сторонников Партии реформ – 17%. Что касается других коалиционных партий, то 38% избирателей Социал-демократической партии и 61% сторонников Eesti 200 хотят смены премьер-министра.

Компания Turu-uuringud начала опрос людей в четверг вечером с 17:00 (то есть после того, как Кая Каллас дала объяснения на пресс-конференции правительства) и завершила в пятницу утром. Всего было опрошено 767 человек.

Телерадиокомпания ERR сообщила в среду, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжала осуществлять грузоперевозки в Россию во время войны в Украине.

В четверг Кая Каллас сказала, что до этой недели не знала о сотрудничестве мужа с бизнес-партнером в России и что ей "нечего скрывать".

Две эстонские газеты вышли в пятницу с призывом к премьер-министру Каи Каллас подать в отставку из-за лицемерия ее мужа в отношении российского бизнеса. В оппозиции также требуют отставки премьера.

Муж Каи Каллас Арво Халлик, чей бизнес спровоцировал правительственный кризис в стране, объявил в пятницу, что продает все свои акции в предприятии Stark Logistics и уходит из компании.