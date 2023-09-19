Чем опасен для польской власти визовый скандал за месяц до выборов

В Польше всего за месяц до парламентских выборов разразился мегагромкий скандал, связанный с нелегальной перевозкой мигрантов из стран Азии и Африки, в чем замешаны высшие органы государственной власти Польши.

Этот скандал имеет все шансы стать "черным лебедем" для польской власти, ведь бьет прямо в сердце ее идеологии.

Замолчать его уже не удастся, разве что перебить информационно. Например, еще поднять градус напряжения в конфликте с Украиной.

Подробнее о скандале и его последствиях, в том числе для нашей страны, – в статье эксперта-международника Станислава Желиховского и редактора ЕвроПравды Юрия Панченко "Черный лебедь" для польской власти: как визовая афера может изменить результаты выборов.

Польская общественность узнала о визовом скандале еще 1 сентября – все началось с сообщений СМИ о том, что Центральное антикоррупционное бюро (ЦАБ) посетило Министерство иностранных дел Польши для расследования вопросов коррупции в рамках международного расследования по выдаче рабочих виз.

По имеющимся данным, в 2022 году примерно 200 тыс. иммигрантов через агентства временного трудоустройства могли приехать в Польшу (130 тыс. из них происходили из стран исламского мира).

Впрочем, за визу иностранцы должны были заплатить около $4-5 тыс. А если они происходили из таких стран, как Бангладеш или Пакистан, то суммы были еще больше – на чем, собственно, и зарабатывали посредники.

При этом, как оказалось, вице-министр Польши Петр Вавжик лично давал распоряжение консулам выдавать визы отдельным группам лиц (что само по себе является грубым нарушением).

Подробности этих схем откровенно поражают. Как сообщает Dziennik Gazeta Prawna, Петр Вавжик минимум полгода давал устные предложения не проверять судимости неевропейцев, которые обращались за визами.

А несколько групп граждан Индии и Пакистана получили польские визы на основании заверений Вавжика, что это съемочные группы из Болливуда, которые планируют проводить в Польше киносъемки.

Правда, по крайней мере в одном случае речь шла о реальной съемочной группе. Однако относительно других выплыли шокирующие данные.

14 сентября, когда визовый скандал получил широкую огласку, Вавжик, который никогда публично не высказывался по этому поводу, попал в больницу.

На следующий день, 15 сентября, МИД Польши сообщил, что в связи со скандалом разрывает все договоры с компаниями, которые предоставляют услуги визового аутсорсинга. Кроме того, было анонсировано проведение проверки во всех консульских учреждениях Польши – а это по меньшей мере 94 консульских отдела польских посольств и 37 генеральных консульств.

Однако эти шаги уже не были способны остановить этот скандал.

И это неудивительно. Ведь нынешняя польская власть годами строила свои предвыборные кампании на антимиграционном посыле, пугая поляков сценами беспорядков в западных странах с участием иммигрантов из стран Африки и Азии.

Скорее всего, события еще будут иметь продолжение. И именно этого больше всего боятся в правящей партии "Право и справедливость" (ПиС). Скандал может привести к снижению поддержки партии Ярослава Качиньского.

Тактика игнорирования властью масштабов этого скандала не дает результатов. А потому в ПиС решили перебивать этот скандал другими.

Против оппозиции было выдвинуто обвинение – на свет вытащили документы НАТО 12-летней давности, где анализировались возможные действия в случае полномасштабного нападения России на Польшу. И в этих документах рассматривалась возможность занять линию обороны по реке Висла, что означало бы оккупацию части страны (пусть даже и временно – до прибытия союзнических сил).

Вероятнее всего, это не последний громкий скандал в Польше.

Здесь на руку ПиС играет зерновой кризис: отказ Еврокомиссии от продления моратория, односторонний польский запрет и планы Киева оспорить его в ВТО.

Все это – возможность забить информационный фон, чтобы отвлечь внимание избирателей от визового скандала.

Вряд ли этот скандал напрямую ударит по украинским гражданам в Польше. Зато вероятность компромиссного решения споров с Польшей в ближайший месяц падает чуть ли не до нуля.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского и Юрия Панченко "Черный лебедь" для польской власти: как визовая афера может изменить результаты выборов.