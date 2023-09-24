Полиция предотвратила попытку экоактивистов сорвать Берлинский марафон

В Германии полиция предотвратила попытку климатических активистов сорвать Берлинский марафон в воскресенье, 24 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Группа климатических активистов "Последнее поколение" ранее пообещала сорвать забег, который является одним из самых масштабных марафонов в мире.

По данным полиции, восемь активистов вышли перед стартом марафона и разлили на землю оранжевую краску. Они держали плакаты группы "Последнее поколение".

Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Правоохранители быстро вмешались в ситуацию и оттянули протестующих на обочину дороги. Пока никто из активистов не задержан.

В этом году климатические активисты выбрали своей мишенью несколько спортивных событий, в частности Уимблдон и Открытый чемпионат США по теннису, серию крикета The Ashes, Открытый чемпионат по гольфу, чемпионат мира по снукеру и футбольные матчи Премьер-лиги.

В минувшее воскресенье активисты "Последнего поколения" раскрасили Бранденбургские ворота – одну из самых известных достопримечательностей Берлина – в оранжевый цвет в рамках очередной акции протеста против добычи ископаемого топлива.

Группа "Последнее поколение" своими многочисленными акциями требует от немецкого правительства более решительных мер для борьбы с изменением климата. Но их протесты вызвали неоднозначную реакцию общественности.

13 июля активисты пробрались на территорию аэропортов в Гамбурге и в Дюссельдорфе и приклеили себя к асфальту на выездах к взлетной полосе. Из-за этого авиакомпании Lufthansa пришлось отменить десятки рейсов, и она требует от "Последнего поколения" компенсации.