Lufthansa судится с климатическими активистами, из-за которых отменили десятки рейсов

Авиакомпания Lufthansa требует компенсаций от активистов инициативы "Последнее поколение", из-за акции которых пришлось отменить десятки рейсов.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь компании сообщила, что компенсации планируют требовать за отмененные рейсы всех авиалиний-участниц группы Lufthansa, чьи рейсы не состоялись из-за акции 13 июля в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга, а также 24 ноября в аэропорту Берлина.

Сумму не называют, но очевидно речь будет идти о миллионах евро. Насколько известно, только перевозчику Eurowings за те дни отменили 55 рейсов.

Авиакомпании Condor и TUIfly также не исключают исков, но пока не приняли решение.

В отличие от акций с блокированием дорог, вычислить и доказать убытки авиакомпаний и аэропортов будет проще.

Напомним, 13 июля активисты пробрались на территорию аэропортов в Гамбурге и в Дюссельдорфе и приклеили себя к асфальту на выездах к взлетной полосе.

Группа "Последнее поколение" своими многочисленными акциями требует от немецкого правительства более решительных мер для борьбы с изменением климата.