В Берлине климатические активисты обрызгали краской Бранденбургские ворота
Воскресенье, 17 сентября 2023, 16:22
Активисты экологической группы "Последнее поколение" в воскресенье утром раскрасили Бранденбургские ворота – одну из самых известных достопримечательностей Берлина – в оранжевый цвет в рамках очередной акции протеста против добычи ископаемого топлива.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
"Последнее поколение" заявило, что акция в Берлине является частью бессрочного протеста, который начался на этой неделе, с требованием к федеральному правительству Германии отказаться от газа, нефти и угля до 2030 года.
"Протест дает понять: пришло время для политических изменений: От ископаемого топлива – к справедливости", – заявили активисты.
Представитель полиции Берлина сообщил журналистам, что в результате акции "Последнего поколения" пострадали все шесть колонн Бранденбургских ворот, на место происшествия выехали экстренные службы. По данным Bild, правоохранители задержали 13 человек.
Акцию осудил мэр Берлина Кай Вегнер, подчеркнув, что действия активистов являются не законным протестом, а незаконным повреждением имущества и уголовным преступлением. Присоединился к критике и представитель "Зеленых" в Бундестаге Тарек Масальме, отметив, что акция "ослабляет движение в защиту климата".
Группа "Последнее поколение" своими многочисленными акциями требует от немецкого правительства более решительных мер для борьбы с изменением климата. Но их протесты вызвали неоднозначную реакцию общественности.
13 июля активисты пробрались на территорию аэропортов в Гамбурге и в Дюссельдорфе и приклеили себя к асфальту на выездах к взлетной полосе. Из-за этого авиакомпании Lufthansa пришлось отменить десятки рейсов, и она требует от "Последнего поколения" компенсации.