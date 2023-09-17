В Берлине климатические активисты обрызгали краской Бранденбургские ворота

Активисты экологической группы "Последнее поколение" в воскресенье утром раскрасили Бранденбургские ворота – одну из самых известных достопримечательностей Берлина – в оранжевый цвет в рамках очередной акции протеста против добычи ископаемого топлива.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Последнее поколение" заявило, что акция в Берлине является частью бессрочного протеста, который начался на этой неделе, с требованием к федеральному правительству Германии отказаться от газа, нефти и угля до 2030 года.

ФОТО: DPA

"Протест дает понять: пришло время для политических изменений: От ископаемого топлива – к справедливости", – заявили активисты.

Представитель полиции Берлина сообщил журналистам, что в результате акции "Последнего поколения" пострадали все шесть колонн Бранденбургских ворот, на место происшествия выехали экстренные службы. По данным Bild, правоохранители задержали 13 человек.

ФОТО: DPA

Акцию осудил мэр Берлина Кай Вегнер, подчеркнув, что действия активистов являются не законным протестом, а незаконным повреждением имущества и уголовным преступлением. Присоединился к критике и представитель "Зеленых" в Бундестаге Тарек Масальме, отметив, что акция "ослабляет движение в защиту климата".

Группа "Последнее поколение" своими многочисленными акциями требует от немецкого правительства более решительных мер для борьбы с изменением климата. Но их протесты вызвали неоднозначную реакцию общественности.

13 июля активисты пробрались на территорию аэропортов в Гамбурге и в Дюссельдорфе и приклеили себя к асфальту на выездах к взлетной полосе. Из-за этого авиакомпании Lufthansa пришлось отменить десятки рейсов, и она требует от "Последнего поколения" компенсации.