Поліція запобігла спробі екоактивістів зірвати Берлінський марафон

У Німеччині поліція запобігла спробі кліматичних активістів зірвати Берлінський марафон у неділю, 24 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Група кліматичних активістів "Останнє покоління" раніше пообіцяла зірвати забіг, який є одним з наймасштабніших марафонів у світі.

Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Sebastian Christoph Gollnow/dpa

За даними поліції, вісім активістів вийшли перед стартом марафону і розлили на землю помаранчеву фарбу. Вони тримали плакати групи "Останнє покоління".

Правоохоронці швидко втрутилися у ситуацію і відтягнули протестувальників на узбіччя дороги. Наразі ніхто з активістів не затриманий.

Цього року кліматичні активісти обрали своєю мішенню кілька спортивних подій, зокрема Вімблдон і Відкритий чемпіонат США з тенісу, серію крикету The Ashes, Відкритий чемпіонат з гольфу, чемпіонат світу зі снукеру та футбольні матчі Прем'єр-ліги.

Минулої неділі активісти "Останнього покоління" розфарбували Бранденбурзькі ворота – одну з найвідоміших пам’яток Берліна – в помаранчевий колір у межах чергової акції протесту проти видобування викопного палива.

Група "Останнє покоління" своїми численними акціями вимагає від німецького уряду більш рішучих заходів для боротьби зі зміною клімату. Та їхні протести викликали неоднозначну реакцію громадськості.

13 липня активісти пробралися на територію летовищ у Гамбурзі та в Дюссельдорфі і приклеїли себе до асфальту на виїздах до злітної смуги. Через це авіакомпанії Lufthansa довелось скасувати десятки рейсів, й вона вимагає від "Останнього покоління" компенсації.