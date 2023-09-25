Блинкен отреагировал на смертельное нападение на полицию на севере Косово

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал смертельное нападение на полицейских в селе Баньска на севере Косова.

Заявление Блинкена приводит пресс-служба Госдепа США, сообщает "Европейская правда".

Госсекретарь отметил, что США решительно осуждают нападения на косовскую полицию и выражают соболезнования семье погибшего полицейского.

"Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности в рамках прозрачного процесса расследования", – говорится в заявлении.

Блинкен призвал Косово и Сербию воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут еще больше разжечь напряженность, и немедленно работать в координации с международными партнерами над деэскалацией ситуации, обеспечением безопасности и верховенства права, а также возвращением к диалогу при содействии ЕС.

"Полиция Косова несет полную ответственность за обеспечение верховенства права в Республике Косово. Соединенные Штаты признают и уважают роль ее как первого звена реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях", – подчеркивается в заявлении.

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косова в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Премьер Косова Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, трое полицейских получили ранения.

В ЕС осудили смертельное нападение на полицию на севере Косова.