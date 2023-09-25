Блінкен відреагував на смертельний напад на поліцію на півночі Косова

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував смертельний напад на поліцейських у селі Баньска на півночі Косова.

Заяву Блінкена наводить пресслужба Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".

Держсекретар зазначив, що США рішуче засуджують напади на косовську поліцію і висловлюють співчуття родині загиблого поліцейського.

"Винні у цьому злочині мають бути притягнуті до відповідальності в рамках прозорого процесу розслідування", – йдеться у заяві.

Блінкен закликав Косово і Сербію утримуватися від будь-яких дій або риторики, які можуть ще більше розпалити напруженість, і негайно працювати в координації з міжнародними партнерами над деескалацією ситуації, забезпеченням безпеки і верховенства права, а також поверненням до діалогу за сприяння ЄС.

"Поліція Косова несе повну відповідальність за забезпечення верховенства права в Республіці Косово. Сполучені Штати визнають і поважають роль її як першої ланки реагування в надзвичайних і кризових ситуаціях", – підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Прем’єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, троє поліцейських отримали поранення.

В ЄС засудили смертельний напад на поліцію на півночі Косова. Люди запалили свічки, щоб вшанувати загиблого.