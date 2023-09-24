На севере Косово был убит косовский полицейский, еще один ранен

На севере Косово в селе Баньске был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Об этом в Facebook написал премьер-министр Косово Альбин Курти, сообщает "Европейская правда".

По его словам, около трех часов ночи на косовских полицейских совершили нападение.

"Сейчас продолжаются выстрелы из огнестрельного оружия различного калибра по нашей полиции. Нападавшие – профессионалы в масках и с тяжелым вооружением", – написал Курти.

По его словам, "организованная преступность при политической, финансовой и материально-технической поддержке официального Белграда атакует нашу страну".

Как сообщили в косовской полиции, которую цитирует KOHA, все началось с размещения двух грузовиков без номерных знаков на мосту при въезде в село. На место выехали три подразделения правоохранителей.

"Как только они прибыли к месту, они столкнулись с сопротивлением, с нескольких позиций были осуществлены выстрелы из различного типа огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

Как известно, местные выборы в муниципалитетах на севере Косово, где преобладают этнические сербы, вызвали одно из серьезных последних обострений в отношениях между Сербией и Косово. Тогда пострадали в том числе военные миротворческой миссии KFOR.

Евросоюз не исключил применения определенных санкций против Сербии и Косова, если попытки их диалога закончатся без результатов.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косовом читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косовом и торпедирует мирную стратегию ЕС.