В ЕС осудили смертельное нападение на полицию на севере Косово

В Евросоюзе отреагировали на нападение на полицейских в селе Баньске на севере Косово, в котором был убит один косовский правоохранитель.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, все больше невинных жизней находятся под угрозой из-за боевых действий, продолжающихся в окрестностях монастыря Баньске. Он призвал немедленно прекратить эти нападения.

"Я самым решительным образом осуждаю отвратительное нападение вооруженной банды на сотрудников косовской полиции, из-за которого один полицейский погиб и двое получили ранения", – отметил Боррель.

Дипломат также призвал установить все факты этого нападения и привлечь к ответственности виновников. Он добавил, что специальная комиссия ЕС EULEX находится на месте и в тесном контакте с властями, а также миротворческой миссией KFOR.

Ранее сообщалось, что на севере Косово в селе Баньске был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Как известно, местные выборы в муниципалитетах на севере Косово, где преобладают этнические сербы, вызвали одно из серьезных последних обострений в отношениях между Сербией и Косово. Тогда пострадали в том числе военные миротворческой миссии KFOR.

Евросоюз не исключил применения определенных санкций против Сербии и Косова, если попытки их диалога закончатся без результатов.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косовом читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косовом и торпедирует мирную стратегию ЕС.