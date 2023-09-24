Шольц хочет усилить контроль на границе с Польшей

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о необходимости усиления контроля над нелегальной миграцией и предположил возможность введения дополнительных мер.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на митинге Социал-демократической партии Германии в Нюрнберге, сообщает Welt.

Учитывая ситуацию на границах, Шольц хочет разъяснений относительно возможных нарушений в выдаче виз в соседней Польше.

"Я не хочу, чтобы людей пропускали из Польши, а потом обсуждали нашу политику предоставления убежища", – сказал канцлер.

По его словам, необходимо сделать так, "чтобы тот, кто приезжает в Польшу, регистрировался там и проходил там процедуру предоставления убежища"

Шольц добавил, что, в зависимости от текущей ситуации, "возможно, придется принять дальнейшие меры на границах, например, на этой границе".

Ранее стало известно, что На прошлой неделе польская прокуратура сообщила об объявлении подозрения семи действующим и бывшим чиновникам в рамках "визового скандала", связанного с предоставлением польских виз в посольствах стран Востока за деньги.

На фоне скандала из польского МИДа уволили сотрудника, а также пообещали провести аудит.

По данным СМИ, на фоне визового скандала в Польше Германия вызвала польского посла.

Подробнее о визовом скандале в Польше читайте в статье "Черный лебедь" для польской власти: как визовая афера может изменить результаты выборов