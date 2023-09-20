В Польше полиция ненадолго задержала депутата, которая прервала выступление премьера

Во вторник польская полиция ненадолго задержала оппозиционную польскую депутатку, нарушив ее депутатскую неприкосновенность, после того, как она прервала предвыборную речь премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Критики польского правительства осудили поведение полиции, назвав его примером ухудшения состояния верховенства права.

Депутат Кинга Гаевская использовала мегафон, чтобы прервать речь Моравецкого в Отвоке, городке близ Варшавы.

Телеканал TVN24 сообщил, что оппозиционные политики проводили митинг возле места, где выступал Моравецкий.

Гаевская использовала мегафон, чтобы рассказать о визовом скандале, к которому причастны некоторые работники консульств, которые, по сообщениям, брали взятки за выдачу виз африканцам и азиатам.

Партия власти Польши "Право и справедливость" пытается преуменьшить значение этого скандала накануне октябрьских выборов.

На видео, которое опубликовал лидер оппозиции Дональд Туск, видно, как полиция сажает Гаевскую в автозак, несмотря на то, что люди говорили полиции, что она является депутатом.

Policja zatrzymuje posłankę Kingę Gajewską informującą mieszkańców Otwocka o 250 tysiącach migrantów wpuszczonych przez PiS. pic.twitter.com/nQpw04lX53 — Donald Tusk (@donaldtusk) September 19, 2023

Марцин Кервинский, генеральный секретарь избирательного альянса "Гражданская коалиция", к которому принадлежит 33-летняя Гаевская, осудил задержание депутата.

"Это белорусские стандарты. Полиция задержала ее, несмотря на то, что она повторяла, что является членом парламента", – сказал он.

Позже полиция заявила, что изначально не знала, что она была депутатом: "Мы подчеркиваем, что сегодняшнее вмешательство не было арестом. Это было задержание, а не арест".

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