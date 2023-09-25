Президент Польши после трехмесячного перерыва возглавил рейтинг доверия избирателей

Президент Польши Анджей Дуда вернулся на первую строчку рейтинга доверия к публичным лицам.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet, об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS.

Лидером рейтинга после трехмесячного перерыва стал Анджей Дуда. В сентябре президенту доверяли 44,1% респондентов (28,4% – однозначно, 15,7% – скорее да). Это заметный рост на 5,6 процентных пунктов по сравнению с августовским опросом. Негативного мнения о Дуде пока придерживаются 48,3% людей, а нейтрального – 7,6%.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский занял второе место в рейтинге доверия. Согласно опросу, ему доверяют 38,7% респондентов (17,4% – точно, 21,3% – скорее да), что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в августе. Не доверяют оппозиционному политику 42,3% опрошенных. Нейтрально относятся к нему 18,2%.

Третью строчку в этом месяце занимает Матеуш Моравецкий. В последнем опросе он получил 36,7% положительных оценок. Это рост на 4,4 процентных пункта. 55,4% людей заявили о недоверии к главе польского правительства, а 7,3% респондентов относятся к нему нейтрально.

Тройку лидеров преследует глава крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск, который месяц назад занял четвертое место на уровне с премьер-министром. В этом месяце он нарастил доверие респондентов, хотя и в несколько меньшей степени, чем Моравецкий. В его случае это рост на 3,8 пункта до 36,1%. Также политик может похвастаться заметным падением почти на 7% уровня недоверия. Сейчас негативные чувства вызывает у 52% людей, а нейтрально о нем отзываются 11,9% участников опроса.

После того, как в августе глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский попал в тройку лидеров, что стало определенной неожиданностью, в сентябрьском рейтинге он занял пятое место с уровнем доверия 32,7%. Это на 1,1 процентных пункта меньше чем в августе.

Аналогичный уровень доверия получили заместители руководителя ПиС Беата Шидло (31,6%) и Мариуш Блащак (30,9%).

Напомним, один из самых влиятельных членов оппозиционного блока Польши "Гражданская коалиция", польский депутат Борис Будка в пятницу подвергся нападению во время закупов в торговом центре в городе Катовице на фоне грядущих парламентских выборов.

Кроме того, польская полиция ненадолго задержала оппозиционного депутата, нарушив ее депутатскую неприкосновенность, после того, как она прервала предвыборную речь премьер-министра Матеуша Моравецкого.

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