В Еврокомиссии может смениться комиссар по вопросам конкуренции

Датский еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, вероятно, перейдет на работу в Европейский инвестиционный банк, ее временно заменит комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Многолетний еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер объявила, что берет паузу в работе в Еврокомиссии в связи с тем, что официально стала кандидатом на топ-должность в Европейском инвестиционном банке.

"Я беру паузу в работе в комиссии, чтобы сосредоточиться на вопросе моего кандидатства, до принятия решения о назначении", – объявила Вестагер.

В Еврокомиссии прокомментировали, что когда Маргрете Вестагер сообщила о неформальном предложении Данией ее кандидатуры на главу ЕИБ, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять все необходимые шаги для того, чтобы не допустить конфликта интересов или предположений о наличии такого конфликта, и Вестагер из таких соображений решила взять паузу в работе.

Если кандидатуру Вестагер не поддержат, она вернется к работе как еврокомиссар по вопросам конкуренции. Тем временем ее обязанности будет исполнять бельгийский еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Следующий президент ЕИБ должен вступить в должность в январе 2024 года, а выбор должны сделать в середине сентября после обсуждения министров финансов стран ЕС.

Пресс-секретарь МИД Дании прокомментировала Politico, что в случае успешного назначения Вестагер Дания предложит на замену ей другого кандидата до завершения мандата действующей Еврокомиссии.

Напомним, перед этим в связи с выборами в Нидерландах должность вице-президента Еврокомиссии покинул Франс Тиммерманс; вместо него еврокомиссаром по вопросам климата вероятно станет уже бывший глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Болгарский еврокомиссар Мария Габриэль вернулась в Болгарию, чтобы возглавить Министерство иностранных дел.