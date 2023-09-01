Глава МИД Нидерландов, номинированный в Еврокомиссию, официально ушел в отставку

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, который последние месяцы на этой должности в статусе исполняющего обязанности, официально подал в отставку в связи с его номинацией в Еврокомиссию.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Хукстра объявил в своем Twitter, что подал королю заявление об отставке, и поблагодарил коллег за сотрудничество.

I have just tendered my resignation to the King of the Netherlands. It has been an exceptional honour to serve the country as Minister of Foreign Affairs and Deputy Prime Minister. pic.twitter.com/yhijsDfCVI — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) September 1, 2023

"Эта ужасная продолжающаяся война, которую Россия начала против Украины, определила мой срок полномочий как министра иностранных дел. Перед нами стоят значительные геополитические вызовы по всему миру, и демократический строй испытывает давление. Все это демонстрирует нам важность решительной политики ЕС и НАТО", – отметил он в прощальном обращении.

Хукстра добавил, что начинает готовиться к возможной работе в должности еврокомиссара по вопросам климата.

Напомним, во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решила официально номинировать главу МИД Нидерландов Вопке Хукстру на должность еврокомиссара по вопросам климата вместо Франса Тиммерманса. Европарламент вскоре обсудит его кандидатуру.

Функции министра иностранных дел временно возьмет на себя министр внешней торговли и сотрудничества развития Лизье Шрайнемахер, которая в конце года планирует уйти в декретный отпуск.

Как известно, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его последняя четырехпартийная коалиция ушли в отставку в июле после того, как не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.

В ноябре в Нидерландах пройдут парламентские выборы, с этим связана и отставка Франса Тиммерманса с должности еврокомиссара и вице-президента Еврокомиссии.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, который поддержал Украину.