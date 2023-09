Глава МИД Нидерландов, номинированный в Еврокомиссию, официально ушел в отставку

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, который последние месяцы на этой должности в статусе исполняющего обязанности, официально подал в отставку в связи с его номинацией в Еврокомиссию.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Хукстра объявил в своем Twitter, что подал королю заявление об отставке, и поблагодарил коллег за сотрудничество.

I have just tendered my resignation to the King of the Netherlands. It has been an exceptional honour to serve the country as Minister of Foreign Affairs and Deputy Prime Minister. pic.twitter.com/yhijsDfCVI