В Германии стало больше людей с правоэкстремистскими взглядами

Согласно опросу, в Германии возросло количество людей, которые придерживаются правоэкстремистских взглядов.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проводимого раз в два года по заказу близкого к Социал-демократической партии Германии Фонда Фридриха Эберта, сообщает DW.

Опрос установил, что 8,3 процента жителей страны имеют правоэкстремистские взгляды, тогда как в предыдущие годы этот показатель составлял два-три процента.

В то же время шесть процентов респондентов признались, что выступают за диктатуру сильной партии во главе с лидером, что на 2-4 процентных пункта больше, чем раньше.

По сравнению с опросом двухлетней давности (5,3%), более чем вдвое выросла доля тех, кто одобряет политическое насилие – 13,2% опрошенных.

Согласно авторам опроса, главная характеристика правого экстремизма – идеология неравенства и насилия или одобрение насилия для реализации этой идеологии.

Опрос показал рост по всем показателям, которые используют эксперты для оценки правоэкстремистских настроений: пропаганда диктатуры, национал-шовинистские установки, тривиализация преступлений национал-социалистов, ксенофобия, антисемитизм, социал-дарвинистские установки, различающие "ценную" и "недостойную" жизнь.

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