Авария поезда с украинцами, ответ на критику Саммита мира, Орбан шантажирует НАТО: новости дня

Серед головних тем дня – Саміт миру, питання ударів західною зброєю по території РФ та залізнична аварія з українцями в Чехії.

Уряд Німеччини схвалив план тотальної оборони на випадок агресії Росії, а канцлер країни обіцяє не допустити війни.

Тим часом, загострення відбувається на польському кордоні з Білоруссю. У Польщі помер прикордонник, якого поранив ножем мігрант.

Про все важливе і цікаве за четвер, 6 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Критика Саміту миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що слід занизити очікування від майбутнього Саміту миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії.

За словами Шольца, під час зустрічі у Швейцарії не буде мирних переговорів як таких.

"Поки Росія вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою, ми все ще далекі від того, щоб говорити про мир", – зазначив канцлер.

Він додав, що саміт відбувається для того, щоб за участі багатьох країн світу дати зрозуміти РФ, що міжнародне право і Статут ООН застосовуються.

"Європейська правда" ознайомилася з текстом підготовленого проєкту рішення саміту, і воно не додає оптимізму.

Як пише редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, поспіх України в організації Саміту миру і бажання залучити якомога більше держав, навіть з орбіти впливу Китаю, призвели до появи фінального проєкту рішення, який повністю руйнує початкову ідею Саміту миру.

Зустріч лідерів у Швейцарії мала привести до загальносвітового визнання "формули миру Зеленського".

Тепер йдеться про те, що учасники саміту ґрунтуються на "українській формулі миру та інших мирних пропозиціях", без особливої ролі будь-якої з них. А отже, категорично неприйнятний для нас план Китаю (в якому окремі пункти більше схожі на складові капітуляції України), або африканський план, який свого часу схвалив Путін, або інші ідеї, кожна з яких ґрунтувалася на поступках України агресорові – отримують рівно таку ж легітимність, як і український "мирний план".

Крім того, зустріч несе також додаткові загрози для України: тепер для того, щоби РФ стала учасником процесу, достатньо провести переговори щодо "ядерки", постачання продовольства і обміну полоненими.

Хоча, ідея полягала у тому, що спершу світ усе узгоджує, а вже потім через тиск "примушує Росію до миру".

В міністерстві закордонних справ заперечили поступки інтересами України у проєкті рішення Саміту миру, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії.

Глава МЗС Дмитро Кулеба переконанує, що саміт буде успіхом для України та всієї міжнародної спільноти, яка цінує принципи Статуту ООН та міжнародне право.

"Україна в жодному разі не відступає від Формули миру та не погоджуватиметься на жодні рішення, які підриватимуть її чи створюватимуть загрозу неприйнятних поступок", – наголосив Кулеба.

Зеленський у Франції

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до нормандського міста Кан у Франції.

На церемонії відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії подружжя Зеленських зустрічав французький президент Емманюель Макрон разом із дружиною Бріджит.

Очікують, що Зеленський у Нормандії проведе зустріч з президентом США Джо Байденом.

Наступного дня після урочистих заходів у Нормандії Зеленського чекають у Парижі.

"Завтра ми розпочнемо нову співпрацю і оголосимо про передання винищувачів Mirage 2000-5", – повідомив президент Франції Емманюель Макрон. За його словами, йдеться про кілька винищувачів.

Президент США Джо Байден у промові з нагоди дня висадки союзних сил у Нормандії у Другій світовій війні нагадав про важливість захисту демократії та повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Президент США окремо згадав Україну, в яку "вторгся тиран, який прагне панування".

"Українці борються з надзвичайною мужністю, несуть великі втрати, але ніколи не відступають", – підкреслив він.

Байден наголосив, що коаліція з понад пів сотні країн – маючи на увазі формат "Рамштайн" – а також США і НАТО будуть і далі підтримувати Україну.

Тим часом, НАТО планує розширити технологічну співпрацю та обмін розвідданими з Україною, а угорський прем’єр Віктор Орбан шантажує Північноатлантичний альянс.

Зокрема, він назвав дві умови, за яких підтримає прем'єра Нідерландів Марка Рютте на посаді генсека НАТО.

Нещодавно очільник уряду Нідерландів Марк Рютте заявив, що налаштований оптимістично щодо своїх шансів отримати посаду генсека НАТО.

А ще прем’єр Угорщини звинуватив Київ у прагненні втягнути у війну проти РФ увесь світ.

Щодо ударів по території РФ

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який місяцями блокував допомогу Україні, заявив, що Білий дім має дати Києву свободу дій у застосуванні американської зброї.

Він вважає неправильним лише частковий дозвіл Україні на удари американською зброєю по території РФ.

Президент США Джо Байден висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

"Ми не дозволяємо наносити удари на 200 миль вглиб Росії, і ми не дозволяємо наносити удари по Москві, по Кремлю", – сказав Байден.

Білий дім раніше уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.

Раніше дозвіл Україні на застосування зброї по території Росії надала Німеччина. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на праві України на самооборону.

Німецький канцлер підкреслив, що, згідно з міжнародним правом, Україна має право "захищати себе від нападів на свою територію, свої міста і своїх громадян".

"Це стосується і таких атак, як в районі Харкова, які Росія здійснює з позицій, розташованих у безпосередній близькості до російського кордону", – зазначив він.

Загрози для Німеччини

Тим часом, уряд Німеччини, з огляду на прогнози можливого нападу Росії на Північноатлантичний альянс, схвалив план тотальної оборони на випадок агресії Росії.

План ґрунтується на припущенні, що в разі нападу Росії на НАТО німецькі війська будуть перекинуті на східний фланг.

Канцлер Шольц пообіцяв не допустити війни в Німеччині, а також назвав "ганебною" похвалу Путіна на адресу німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

До речі, скандал з перехопленням Росією розмов про Taurus у Німеччині закінчився штрафом.

А ще у Німеччині розслідують можливий продаж люксових автівок у Росію. Слід також додати, що Тайвань заборонив експорт до Росії та Білорусі важливого компонента для снарядів.

Підготовка до оборони

Генсек НАТО не бачить загрози нападу Росії на країни Альянсу.

Єнс Столтенберг зазначив, що наразі Росія глибоко залучена у війну проти України і перекидає туди все більше резервів, в тому числі з районів, що межують з Фінляндією.

"Звичайно, коли бойові дії в Україні закінчаться, вони зможуть відновити ці сили. Але знову ж таки, це не означає, що ми бачимо якусь небезпеку неминучого нападу на будь-якого члена НАТО. Тому що НАТО – це 50% світової військової потужності. НАТО – це найсильніший Альянс, найпотужніша військова сила в світі", – підкреслив генсек Альянсу.

Топгенерал НАТО закликав союзників нарощувати виробництво військової техніки.

Чехія планує купити у Німеччини 77 танків Leopard 2A8, а Румунія придбає в Південної Кореї 54 самохідні гаубиці на $1 млрд.

Польські кордони

Тим часом, загострення відбувається на польському кордоні з Білоруссю. Президент Анджей Дуда через це скликає Раду нацбезпеки.

Там помер прикордонник, якого поранив ножем мігрант біля кордону з Білоруссю.

МЗС Польщі вимагає в Білорусі видати вбивцю польського прикордонника.

А ще у Польщі піднявся скандал після того, як стало відомо про покарання військових, задіяних в охороні кордону з Білоруссю, за застосування вогнепальної зброї під час протистояння з мігрантами.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що заслухав доповідь міністра оборони щодо ситуації з покараними військовими і має питання до дій прокуратури і військової поліції.

"Дії прокуратури та військової поліції щодо наших солдатів викликають обгрунтовану стурбованість і обурення людей. Очікую швидких висновків та організаційних, правових і кадрових рішень", – написав він.

Також додамо, що у Польщі семеро осіб дістали тюремні вироки за вбивство українця у витверезнику.

Залізнична аварія в Чехії

У Чехії пасажирський потяг, що їхав в Україну, зіткнувся з вантажним.

На жаль, загинули дві громадянки України і дві – Словаччини.

Причиною смертельної залізничної катастрофи у Чехії стало те, що пасажирський експрес RegioJet проїхав на заборонний сигнал семафора.

Старт виборів до Європарламенту

У четвер 6 червня у ЄС почався чотириденний період голосування на виборах до Європарламенту, що проходить у всіх 27 країнах-членах.

6 червня є основним днем голосування лише в одній країні – Нідерландах.

До речі, нідерландські ультраправі – серед лідерів на виборах до Європарламенту.

А громадянам трьох країн ЄС заборонили голосувати на євровиборах у Боснії і Герцеговині.

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