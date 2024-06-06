СМИ узнали, когда новый Европарламент будет выбирать главу Еврокомиссии

Избрание главы Европейской комиссии в Европейском парламенте, голосование за новый состав которого сейчас продолжается, предварительно запланировано на 18 июля.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщили Politico два чиновника ЕС.

Предварительная дата голосования за главу исполнительного органа ЕС была озвучена генеральным секретарем Европарламента Алессандро Чоккетти во время встречи с постоянными представителями государств-членов в пятницу.

Один из источников Politico уточнил, что окончательное решение пока не принято, но наиболее вероятной является дата 18 июля – через два дня после того, как Европарламент изберет своего председателя.

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В течение последних недель продолжались дискуссии о том, будет ли Европейский парламент пытаться провести голосование за президента ЕК на первом заседании в июле или же подождет до следующего официального заседания в сентябре.

Чтобы получить эту должность, кандидат сначала должен получить поддержку квалифицированного большинства лидеров ЕС, и только после этого – заручиться голосами не менее 361 из 720 депутатов Европарламента.

Ожидается, что лидеры Евросоюза определятся с поддержкой кандидата на заседании Европейского совета 27-28 июня. Далее обсуждение перейдет к политическим группам Европарламента, что при таком сценарии завершится 11 июля.

В то же время действующему президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен может не хватить голосов, чтобы во второй раз занять эту должность, ведь новый состав Европарламента потенциально может быть более враждебным к ней.

Сейчас действующая глава Еврокомиссии остается явным фаворитом на эту должность, поскольку является главным кандидатом от Европейской народной партии – блока, который, по прогнозам, получит большинство мандатов в Европарламенте.

О том, как проходят и что определяют выборы в Европарламент, читайте в статье "Как готовят смену власти в ЕС".