Посол ЄС розповів, що визначає успіхи України у боротьбі з корупцією

Посол ЄС Матті Маасікас розповів про успіхи України у боротьбі з корупцією, зазначивши, що створені після Революції Гідності антикорупційні органи довели свою ефективність.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Маасікас вказав, що "по-справжньому" Україна почала боротися з корупцією лише після подій Революції Гідності.

"Створені тоді органи та інституції добре працюють. Це видно і за результатами їхньої роботи і за стабільністю – так, голова НАБУ Артем Ситник став першим в історії керівником правоохоронного органу України, який відпрацював на посаді повний строк, 7 років. І нових керівників цих органів обирають за дуже високими стандартами", – заявив дипломат.

За його словами, іншим елементом у питанні боротьби з корупцією "є рішучість політичного класу, прагнення політиків справді боротися з корупцією".

"Тут лакмусовим папірцем стане відновлення електронних декларацій посадовців та ухвалення закону з новим визначенням політично значущих осіб (інтерв’ю відбулося у вівторок, до голосування у Верховній Раді – ред.)", – зауважив Маасікас, додавши, що категоричної вимоги ЄС щодо публічності е-декларацій немає.

Ще одним елементом боротьби з корупцією, за його словами, є запит з боку журналістів та українського суспільства.

Маасікас нагадав корупційний скандал в Міністерстві оборони, коли ЗМІ повідомили, що відомство начебто закуповує харчі для військових за значно завищеними цінами.

"Були серйозні дискусії про те, чи можна про це говорити під час повномасштабної війни...І ваші колеги вирішили зробити цей крок. Для мене це свідчить, що корупція в Україні стала непатріотичною справою. А натомість є суспільний запит на її викорінення. Це запит є і він лишиться. Тому я кажу, що для мене ця склянка більш ніж наполовину повна", – підкреслив посол.

Також Маасікас в інтерв'ю пояснив, від чого залежать терміни вступу України в ЄС. Крім того, дипломат прокоментував можливість переговорів про членство України у "турборежимі".

Матті Маасікас висловився про рекомендації Венеційської комісії щодо низки українських законів та реакцію на них з боку Києва.

Дивіться повне інтерв'ю "ЄвроПравди" з Матті Маасікасом: Членство України у турборежимі. Чи це можливо? Чого чекати від ЄС?