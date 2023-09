В Украину прибыла тысяча подаренных европейцами ноутбуков и планшетов

В Украину прибыла первая тысяча устройств, собранных в ЕС в качестве гуманитарной помощи в рамках инициативы "Ноутбуки для Украины".

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен сообщила, что первую тысячу устройств, собранных благодаря инициативе, уже привезли в Украину.

Our #LaptopsforUkraine initiative delivered its first batch of over 1000 devices to Ukraine.



People from all across the EU generously helped make this happen, reaffirming once again our strong solidarity with Ukraine.



This will help hard-hit areas in Ukraine stay connected. pic.twitter.com/v80BaVGXpk