В Украину прибыла тысяча подаренных европейцами ноутбуков и планшетов

В Украину прибыла первая тысяча устройств, собранных в ЕС в качестве гуманитарной помощи в рамках инициативы "Ноутбуки для Украины".

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен сообщила, что первую тысячу устройств, собранных благодаря инициативе, уже привезли в Украину.

Our #LaptopsforUkraine initiative delivered its first batch of over 1000 devices to Ukraine.



People from all across the EU generously helped make this happen, reaffirming once again our strong solidarity with Ukraine.



This will help hard-hit areas in Ukraine stay connected. pic.twitter.com/v80BaVGXpk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 6, 2023

"Люди со всего ЕС искренне помогали и сделали это возможным, еще раз подтвердив нашу солидарность с Украиной. Это поможет наиболее пострадавшим районам Украины оставаться на связи", – отметила президент Еврокомиссии.

Инициатива, запущенная в конце прошлого года, является совместным проектом европейской организации Digital Europe, Еврокомиссии и украинского Министерства цифровой трансформации. Приоритетными получателями помощи являются учителя и ученики, учреждения здравоохранения и культуры.

Желающие европейцы могут подарить для такой помощи украинцам бывшие в употреблении ноутбуки, планшеты, смартфоны, а также сканеры, фотоаппараты и внешние диски с большим объемом памяти – для того, чтобы музеи могли оцифровать свои коллекции и предотвратить безвозвратную потерю в случае разрушения.

Больше всего центров сбора такой благотворительной помощи – в Бельгии и Германии, где их четыре, также центры есть в Чехии, Литве, Латвии, Эстонии, Франции, Испании, Венгрии, Словении.

Крупные пожертвования компании могут делать непосредственно через механизм гражданской защиты ЕС.