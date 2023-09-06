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В Украину прибыла тысяча подаренных европейцами ноутбуков и планшетов

Среда, 6 сентября 2023, 12:05

В Украину прибыла первая тысяча устройств, собранных в ЕС в качестве гуманитарной помощи в рамках инициативы "Ноутбуки для Украины".

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен сообщила, что первую тысячу устройств, собранных благодаря инициативе, уже привезли в Украину.

"Люди со всего ЕС искренне помогали и сделали это возможным, еще раз подтвердив нашу солидарность с Украиной. Это поможет наиболее пострадавшим районам Украины оставаться на связи", – отметила президент Еврокомиссии.

Инициатива, запущенная в конце прошлого года, является совместным проектом европейской организации Digital Europe, Еврокомиссии и украинского Министерства цифровой трансформации. Приоритетными получателями помощи являются учителя и ученики, учреждения здравоохранения и культуры.

Желающие европейцы могут подарить для такой помощи украинцам бывшие в употреблении ноутбуки, планшеты, смартфоны, а также сканеры, фотоаппараты и внешние диски с большим объемом памяти – для того, чтобы музеи могли оцифровать свои коллекции и предотвратить безвозвратную потерю в случае разрушения.

Больше всего центров сбора такой благотворительной помощи – в Бельгии и Германии, где их четыре, также центры есть в Чехии, Литве, Латвии, Эстонии, Франции, Испании, Венгрии, Словении.

Крупные пожертвования компании могут делать непосредственно через механизм гражданской защиты ЕС.

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