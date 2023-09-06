В Украину прибыла тысяча подаренных европейцами ноутбуков и планшетов
В Украину прибыла первая тысяча устройств, собранных в ЕС в качестве гуманитарной помощи в рамках инициативы "Ноутбуки для Украины".
Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".
Фон дер Ляйен сообщила, что первую тысячу устройств, собранных благодаря инициативе, уже привезли в Украину.
Our #LaptopsforUkraine initiative delivered its first batch of over 1000 devices to Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 6, 2023
People from all across the EU generously helped make this happen, reaffirming once again our strong solidarity with Ukraine.
This will help hard-hit areas in Ukraine stay connected. pic.twitter.com/v80BaVGXpk
"Люди со всего ЕС искренне помогали и сделали это возможным, еще раз подтвердив нашу солидарность с Украиной. Это поможет наиболее пострадавшим районам Украины оставаться на связи", – отметила президент Еврокомиссии.
Инициатива, запущенная в конце прошлого года, является совместным проектом европейской организации Digital Europe, Еврокомиссии и украинского Министерства цифровой трансформации. Приоритетными получателями помощи являются учителя и ученики, учреждения здравоохранения и культуры.
Желающие европейцы могут подарить для такой помощи украинцам бывшие в употреблении ноутбуки, планшеты, смартфоны, а также сканеры, фотоаппараты и внешние диски с большим объемом памяти – для того, чтобы музеи могли оцифровать свои коллекции и предотвратить безвозвратную потерю в случае разрушения.
Больше всего центров сбора такой благотворительной помощи – в Бельгии и Германии, где их четыре, также центры есть в Чехии, Литве, Латвии, Эстонии, Франции, Испании, Венгрии, Словении.
Крупные пожертвования компании могут делать непосредственно через механизм гражданской защиты ЕС.