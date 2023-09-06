В Україну прибула тисяча подарованих європейцями ноутбуків і планшетів 

В Україну прибула перша тисяча пристроїв, зібраних у ЄС як гуманітарна допомога в рамках ініціативи "Ноутбуки для України".

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн повідомила, що першу тисячу пристроїв, зібраних завдяки ініціативі, вже привезли в Україну.

Our #LaptopsforUkraine initiative delivered its first batch of over 1000 devices to Ukraine.



People from all across the EU generously helped make this happen, reaffirming once again our strong solidarity with Ukraine.



This will help hard-hit areas in Ukraine stay connected. pic.twitter.com/v80BaVGXpk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 6, 2023

"Люди з усього ЄС щиро допомагали і зробили це можливим, ще раз підтвердивши нашу солідарність з Україною. Це допоможе найбільш постраждалим районам України залишатися на зв’язку", – зазначила президентка Єврокомісії.

Ініціатива, яку запустили ще наприкінці 2022 року, є спільним проєктом європейської організації Digital Europe, Єврокомісії та українського Міністерства цифрової трансформації. Пріоритетними отримувачами допомоги є вчителі й учні, заклади охорони здоров’я та культури.

Охочі європейці можуть подарувати для такої допомоги українцям вживані ноутбуки, планшети, смартфони, а також сканери, фотоапарати і зовнішні диски з великим обсягом пам’яті – для того, щоб музеї могли оцифрувати свої колекції і запобігти безповоротній втраті у разі руйнування.

Найбільше осередків збору такої благодійної допомоги – у Бельгії та Німеччині, де їх чотири, також центри є у Чехії, Литві, Латвії, Естонії, Франції, Іспанії, Угорщині, Словенії.

Великі пожертви компанії можуть робити безпосередньо через механізм цивільного захисту ЄС.



