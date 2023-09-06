В Україну прибула тисяча подарованих європейцями ноутбуків і планшетів
В Україну прибула перша тисяча пристроїв, зібраних у ЄС як гуманітарна допомога в рамках ініціативи "Ноутбуки для України".
Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".
Фон дер Ляєн повідомила, що першу тисячу пристроїв, зібраних завдяки ініціативі, вже привезли в Україну.
Our #LaptopsforUkraine initiative delivered its first batch of over 1000 devices to Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 6, 2023
People from all across the EU generously helped make this happen, reaffirming once again our strong solidarity with Ukraine.
This will help hard-hit areas in Ukraine stay connected. pic.twitter.com/v80BaVGXpk
"Люди з усього ЄС щиро допомагали і зробили це можливим, ще раз підтвердивши нашу солідарність з Україною. Це допоможе найбільш постраждалим районам України залишатися на зв’язку", – зазначила президентка Єврокомісії.
Ініціатива, яку запустили ще наприкінці 2022 року, є спільним проєктом європейської організації Digital Europe, Єврокомісії та українського Міністерства цифрової трансформації. Пріоритетними отримувачами допомоги є вчителі й учні, заклади охорони здоров’я та культури.
Охочі європейці можуть подарувати для такої допомоги українцям вживані ноутбуки, планшети, смартфони, а також сканери, фотоапарати і зовнішні диски з великим обсягом пам’яті – для того, щоб музеї могли оцифрувати свої колекції і запобігти безповоротній втраті у разі руйнування.
Найбільше осередків збору такої благодійної допомоги – у Бельгії та Німеччині, де їх чотири, також центри є у Чехії, Литві, Латвії, Естонії, Франції, Іспанії, Угорщині, Словенії.
Великі пожертви компанії можуть робити безпосередньо через механізм цивільного захисту ЄС.