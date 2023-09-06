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В Україну прибула тисяча подарованих європейцями ноутбуків і планшетів 

Середа, 6 вересня 2023, 12:05

В Україну прибула перша тисяча пристроїв, зібраних у ЄС як гуманітарна допомога в рамках ініціативи "Ноутбуки для України".

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн повідомила, що першу тисячу пристроїв, зібраних завдяки ініціативі, вже привезли в Україну.

"Люди з усього ЄС щиро допомагали і зробили це можливим, ще раз підтвердивши нашу солідарність з Україною. Це допоможе найбільш постраждалим районам України залишатися на зв’язку", – зазначила президентка Єврокомісії. 

Ініціатива, яку запустили ще наприкінці 2022 року, є спільним проєктом європейської організації Digital Europe, Єврокомісії та українського Міністерства цифрової трансформації. Пріоритетними отримувачами допомоги є вчителі й учні, заклади охорони здоров’я та культури.

Охочі європейці можуть подарувати для такої допомоги українцям вживані ноутбуки, планшети, смартфони, а також сканери, фотоапарати і зовнішні диски з великим обсягом пам’яті – для того, щоб музеї могли оцифрувати свої колекції і запобігти безповоротній втраті у разі руйнування.

Найбільше осередків збору такої благодійної допомоги – у Бельгії та Німеччині, де їх чотири, також центри є у Чехії, Литві, Латвії, Естонії, Франції, Іспанії, Угорщині, Словенії. 

Великі пожертви компанії можуть робити безпосередньо через механізм цивільного захисту ЄС. 


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