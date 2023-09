В Україну прибула тисяча подарованих європейцями ноутбуків і планшетів 

В Україну прибула перша тисяча пристроїв, зібраних у ЄС як гуманітарна допомога в рамках ініціативи "Ноутбуки для України".

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн повідомила, що першу тисячу пристроїв, зібраних завдяки ініціативі, вже привезли в Україну.

Our #LaptopsforUkraine initiative delivered its first batch of over 1000 devices to Ukraine.



People from all across the EU generously helped make this happen, reaffirming once again our strong solidarity with Ukraine.



This will help hard-hit areas in Ukraine stay connected. pic.twitter.com/v80BaVGXpk