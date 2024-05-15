В Швейцарии задержали мужчину, который бросался на прохожих и тяжело ранил одного

Полиция швейцарского города Цофинген в центральном кантоне Аргау задержала мужчину, который нападал с, вероятно, ножом на прохожих и ранил нескольких человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила газета Neue Zürcher Zeitung.

Предполагаемый преступник вышел с железнодорожной станции в Цофингене вскоре после 16:00 и направился на запад в направлении соседнего села Штривельбах. В это время он нападал на прохожих.

Когда полиция прибыла на место происшествия, мужчина спрятался в здании. Правоохранители окружили его и смогли задержать нападавшего через более чем два часа.

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Полиция Аргау предполагает, что нападавший использовал "колюще-режущее оружие", вероятно, нож. В результате его действий есть несколько раненых, среди них один – в тяжелом состоянии.

Сейчас правоохранители советуют избегать Цофингена, поскольку неизвестно, действовал ли злоумышленник самостоятельно или в составе группировки. Также они открыли горячую линию для поиска дополнительной информации или возможных жертв.

В прошлом месяце, напомним, полиция Лондона задержала мужчину, который бросался на прохожих с мечом. А в Германии полиция застрелила вооруженного мачете мужчину в университете.