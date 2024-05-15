Высший военный орган ЕС может возглавить представитель нейтральной Ирландии

Военный комитет ЕС – высший военный орган Евросоюза – возглавит представитель нейтральной Ирландии генерал-лейтенант Шон Кленси.

Эту информацию 15 мая подтвердило правительство Ирландии, пишет "Европейская правда".

Генерал-лейтенант Шон Кленси займет должность председателя Военного комитета ЕС в мае 2025 года, заменив предшественника, австрийского генерала Роберта Бригера, на три года.

Отмечается, что Кленси почти сорок лет служит в Вооруженных силах Ирландии и имеет "большой опыт в сфере обороны и навыки развития партнерств" и "идеально подходит для того, чтобы применить свои способности на посту председателя" Военного комитета ЕС.

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Формально кандидатуру ирландца, которую выбрали тайным голосованием командующих вооруженных сил государств-членов ЕС, еще должен утвердить Европейский совет.

Известно, что на должность также претендовали словенский генерал-лейтенант Роберт Главаш и польский генерал Славомир Войцеховский, который сейчас является представителем Польши в военных комитетах ЕС и НАТО.

Польские СМИ ранее писали, что Войцеховский имел наибольшие шансы быть избранным на должность.

Нынешний председатель Военного комитета ЕС Роберт Бригер происходит из нейтральной Австрии, которая имеет предостережения относительно военной помощи Киеву. Недавно Бригер попал в скандал, когда выяснилось, что он поставил лайк сообщению антисемита в Facebook.

Военный комитет является высшим военным органом Европейского Союза, в его состав входят командующие вооруженных сил всех 27 стран-членов.