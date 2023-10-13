Франция будет получать газ из Катара по 27-летнему соглашению

Катар заключил 27-летнее соглашение о поставках газа с энергетической компанией Франции TotalEnergies.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy, сообщает AFP.

В рамках соглашения Катар будет поставлять во Францию 4,8 млрд куб м газа в год после заключения двух соглашений с компанией TotalEnergies в прошлом году относительно доли в крупном проекте по расширению газового месторождения North Field в стране Персидского залива.

Ожидается, что поставки газа на юг Франции начнутся в 2026 году.

"Эти два новых соглашения, которые мы подписали с TotalEnergies, демонстрируют нашу неизменную приверженность европейским рынкам в целом и французскому в частности, что способствует энергетической безопасности Франции", – заявил министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в прошлом году европейские страны пытаются заменить утраченные поставки природного газа после выхода России с рынка.

В рамках расширения North Field – крупнейшего в мире месторождения природного газа, которое простирается от Персидского залива до территории Ирана, – Катар намерен увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) на 60% или более до 126 млн тонн в год к 2027 году.

По словам главы TotalEnergies Патрика Пуянне, расширение месторождения обеспечит энергетическую безопасность. По оценкам Qatar Energy, North Field содержит около 10 процентов известных мировых запасов природного газа.

Ранее сообщалось, что Молдова с октября начнет ежесуточно импортировать из Турции по 2 млн кубометров газа.

Перед этим норвежская энергетическая группа Equinor подписала пятилетнее соглашение о поставках газа австрийской OMV в рамках стратегии Вены по диверсификации поставок топлива.

Ранее министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что у ЕС нет краткосрочного плана запрета российский сжиженного газа, несмотря на стремительный рост его импорта в Евросоюз.