Испания: ЕС не планирует быстро отказываться от сжиженного газа из РФ

Министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что ЕС не имеет краткосрочного плана запрета российского сжиженного газа (СПГ) несмотря на стремительный рост его импорта в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам испанской чиновницы, если ничего не изменится в РФ и Украине, рано или поздно Евросоюз запретит импорт российского СПГ.

"Но пока, после потрясений прошлого года, Еврокомиссия и страны-члены хотят увидеть, как будут развиваться события мирным путем, чтобы избежать дополнительной турбулентности. Существует ощущение дефицита и страха", – отметила Рибера.

Она добавила, что испанское правительство рассматривало способы остановить импорт СПГ из России, но не нашло правовых оснований для запрета без согласованной позиции ЕС, поскольку речь идет о внешней торговле.

"Мне это не нравится. Я знаю, что благодаря нашей инфраструктуре мы наблюдаем появление новых игроков на рынке СПГ, которые транспортируют и хранят российский СПГ на наших объектах, чтобы иметь возможность реэкспортировать в любое время", – сказала Рибера.

Она уточнила, что министерство попросило компании не брать на себя новых обязательств в отношении РФ и быть более прозрачными относительно того, откуда они получают СПГ.

Ранее Европейская комиссия, комментируя данные о росте закупок сжиженного природного газа из России государствами-членами, повторила призыв к ним прекратить эту практику.

Обнародованное накануне исследование антикоррупционной группы Global Witness показало, что страны ЕС купили 22 миллиона кубометров российского СПГ в период с января по июль 2023 года – по сравнению с 15 миллионами кубометров за аналогичный период 2021 года, то есть рост составил 40%.

Исследование показало, что страны-члены ЕС приобрели более половины российского сжиженного природного газа на рынке за первые семь месяцев 2023 года. Крупнейшими покупателями после Китая оказались Испания и Бельгия.

Поставки трубопроводного газа в Европу из России упали до исторического минимума после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Но зато выросли поставки СПГ со всего мира, в том числе и из России, которые не подпадают ни под какие санкции со стороны ЕС.

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