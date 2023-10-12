В Финляндии допускают, что повредить газопровод Balticconnector мог не взрыв

Правоохранительные органы Финляндии допускают, что повреждение газопровода Balticconnector могла вызвать механическая сила, а не взрыв.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи, информирует Yle.

По его словами, на данном этапе нет признаков, которые указывали бы на взрыв газопровода, который проходит между Финляндией и Эстонией.

Вместе с тем, глава Центральной Криминальной полиции Робин Лардот сообщил, что дело по-прежнему расследуется как саботаж при отягчающих обстоятельствах.

"На данном этапе могу сказать, что на морском дне обнаружены посторонние следы", – указал он.

В свою очередь, руководитель отдела морской безопасности Пограничной службы Микко Симола заявил о том, что утечка вызвана внешним воздействием.

Правоохранители отказались комментировать информацию СМИ о том, что рядом с местом происшествия проходило российское грузовое судно, а также отказались говорить, причастна ли к повреждению какая-либо структура другого государства.

Напомним, вечером 10 октября финская и эстонская сторона вышли с официальными заявлениями по поводу того, что в настоящее время известно о повреждении газопровода Balticconnector и кабеля передачи данных, которые соединяют страны через Финский залив.

Финляндия, в экономической зоне которой расположено повреждение газопровода, начала расследование инцидента как причинение вреда с отягчающими обстоятельствами.

В обеих странах говорят, что сейсмологические данные не указывают на применение взрывчатки.

В то же время норвежский исследовательский институт зафиксировал признаки возможного взрыва в ночь повреждения газопровода – хотя и существенно более слабого, чем тогда, когда произошла диверсия на "Северных потоках".