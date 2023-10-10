Эстония официально прокомментировала повреждения на газопроводе и кабеле в Финском заливе

Глава МИД и министр обороны Эстонии считают, что повреждение на газопроводе Balticconnector скорее всего является следствием чьих-то действий; место повреждения кабеля передачи данных еще не обнаружено.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна и министр обороны Ханно Певкур в связи с инцидентом вышли с пресс-конференции, как и представители правительства Финляндии.

"Кадры, которые мы видели, подтверждают, что повреждение вызвано какой-то силой. Это не действие какого-то дайвера или небольшого подводного робота – речь идет о более масштабных повреждениях", – сказал Певкур, добавив, что сейсмологические данные не указывают на применение взрывчатки.

Маргус Тсахкна сказал, что, скорее всего, повреждения вызваны действиями человека и это очередной сигнал, что нужно тщательнее защищать критическую инфраструктуру. По его словам, уже известно, какие корабли передвигались в этом районе во время, когда газопровод получил повреждение, – по меньшей мере те, которые не выключали передачу сигнала о своем местонахождении, но пока нет оснований связывать инцидент с каким-то конкретным судном.

Ханно Певкур добавил, что место повреждения кабеля передачи данных, вероятнее всего в экономической зоне Эстонии, пока точно не известно. "Мы, скорее всего, установили место, но нужно подтвердить предположение. Это на большой глубине",– отметил он, добавив, что глубина достигает около 70 метров. Поврежденная секция газопровода пролегает на глубине 60 метров, а самый глубокий его участок – на глубине около 100 метров.

Певкур отмечает, что пока нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что повреждения газопровода и кабеля связаны между собой. "Географически это достаточно разные места, нужно установить, кто стоит за первым и за вторым событием. Но они (инциденты) достаточно близки по времени", – отметил министр.

Певкур добавил, что инциденты точно будут обсуждать на встрече министров обороны стран-членов НАТО в среду, однако пока Финляндия и Эстония не будут просить союзников о помощи.

Президент Эстонии Алар Карис назвал эти события "очень тревожными".

Напомним, на специальном брифинге правительства Финляндии объявили, что повреждение газопровода расследуют как следствие внешнего воздействия.

Расследованием повреждения кабеля для передачи данных будет заниматься Эстония, поскольку место повреждения расположено в ее экономической зоне.

Перед этим финские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту.

Генсек НАТО провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Также инцидент обсудили министры иностранных дел Эстонии и Финляндии, вопрос подняли и на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС.