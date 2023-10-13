Испания: Лидер социалистов встретился с сепаратистами, договариваясь о правительстве

Глава испанского правительства и лидер Социалистической рабочей партии Педро Санчес в пятницу встретился с каталонской Junts и баскской EH Bildu, которые выступают за независимость своих регионов – так он пытался заручиться их поддержкой для формирования кабмина.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Reuters.

Социалисты нуждаются в поддержке со стороны каталонских и баскских сепаратистских групп, чтобы получить большинство в парламенте и сформировать правительство.

Санчес стал первым главой правительства Испании, который провел официальные переговоры с EH Bildu. Основанная в 2012 году как коалиция баскских левых партий, Bildu сначала была объявлена вне закона из-за подозрений в близости к ЕТА – ныне распущенной баскской группировке, которая устраивала теракты, требуя независимости.

Но после встречи в Junts заявили, что "все еще далеки от исторического компромисса" и настаивают на амнистии для всех причастных к попытке обретения независимости Каталонии в 2017 году.

Это предложение, которое Санчес якобы поддерживает, вызвало сопротивление со стороны правых и ультраправых в Испании, а также некоторых членов социалистической партии Санчеса, которые считают, что вопрос амнистии каталонцев не может быть предметом его политического торга.

Социалистическая рабочая партия Испании в своем заявлении после переговоров сказала, что стремится заключить соглашение не только для получения права формировать правительство, но и большинство для принятия законодательных решений, таких как бюджет.

Напомним, на досрочных выборах в июле этого года победу одержала правая Народная партия во главе с Альбертом Нуньесом Фейхоо, которому король Испании и поручил сначала сформировать правительство. Но в сентябре Фейхоо провалил две попытки возглавить правительство, и король Испании вручил мандат Санчесу.

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