Правые в Барселоне митинговали против уступок каталонцам для формирования правительства

Десятки тысяч людей в воскресенье приняли участие в митинге в знак протеста против вероятных планов лидера социалистов Педро Санчеса амнистировать каталонских сепаратистов в обмен на политическую поддержку его правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Организаторы митинга – организация "Гражданское общество Каталонии" (Societat Civil Catalana, SCC), которая выступает против отделения региона от Испании, – собрали несколько тысяч человек, многие из которых размахивали испанскими и каталонскими флагами и плакатами с надписью "Нет амнистии!".

🇪🇸¡Lleno total en Passeig de Gràcia! ¡La cabecera de la manifestación no puede ni avanzar!



¡Miles de ciudadanos españoles en defensa de nuestro Estado de derecho y de la igualdad entre todos los españoles!



¡No nos rendimos! #NoEnMiNombre pic.twitter.com/viIKtIsi7i — Societat Civil Catalana (@Societatcc) October 8, 2023

Полиция Барселоны сообщила, что к митингу присоединилось более 50 тысяч человек, тогда как организаторы заявили о 300 тысячах участников.

¡Locura total con el "Resistiré" que despide la movilización🎶🎶!



¡Gracias, gracias, gracias a todos los españoles que os habéis sumado al llamamiento de Societat Civil Catalana en contra de la amnistía!



¡Resistiremos! Y hoy lo hemos dejado claro. 👏👏 pic.twitter.com/RO6lbk2ZZC — Societat Civil Catalana (@Societatcc) October 8, 2023

Протест вызвали планы действующего главы правительства Педро Санчеса, который имеет мандат на формирование правительства после досрочных выборов, предложить амнистию каталонским сепаратистам, которые находятся под судебным преследованием в связи с провозглашением независимости в 2017 году.

В обмен на это политические партии Каталонии поддержат его назначение на должность премьер-министра.

Это предложение вызвало сопротивление со стороны правых и ультраправых в Испании, а также некоторых членов социалистической партии Санчеса, которые считают, что вопрос амнистии каталонцев не может быть предметом его политического торга.

Напомним, на досрочных выборах в июле этого года победу одержала правая Народная партия во главе с Альбертом Нуньесом Фейхоо, которому король Испании и поручил сначала сформировать правительство. Но в сентябре Фейхоо провалил две попытки возглавить правительство, и король Испании вручил мандат Санчесу.

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