Іспанія: Лідер соціалістів зустрівся із сепаратистами, прагнучи домовитись про уряд

Голова іспанського уряду й лідер Соціалістичної робітничої партії Педро Санчес у п’ятницю зустрівся з каталонською Junts та баскською EH Bildu, які виступають за незалежність своїх регіонів – так він намагався заручитись їхньою підтримкою для формування кабміну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Reuters.

Соціалісти потребують підтримки з боку каталонських і баскських сепаратистських груп, щоб отримати більшість у парламенті й сформувати уряд.

Санчес став першим головою уряду Іспанії, який провів офіційні переговори з EH Bildu. Заснована у 2012 році як коаліція баскських лівих партій, Bildu спочатку була оголошена поза законом через підозри у близькості до ЕТА – нині розпущеного баскського угруповання, яке влаштовувало теракти, вимагаючи незалежності.

Але після зустрічі в Junts заявили, що "все ще далекі від історичного компромісу" й наполягають на амністії для всіх причетних до спроби здобуття незалежності Каталонії у 2017 році.

Ця пропозиція, яку Санчес нібито підтримує, викликала спротив з боку правих і ультраправих в Іспанії, а також деяких членів соціалістичної партії Санчеса, які вважають, що питання амністії каталонців не може бути предметом його політичного торгу.

Соціалістична робітнича партія Іспанії у своїй заяві після переговорів сказала, що прагне укласти угоду не лише для отримання права формувати уряд, а й більшість для ухвалення законодавчих рішень, як-то бюджету.

Нагадаємо, на дострокових виборах у липні цього року перемогу здобула права Народна партія на чолі з Альбертом Нуньєсом Фейхоо, якому король Іспанії й доручив спершу сформувати уряд. Але у вересні Фейхоо провалив дві спроби очолити уряд, і король Іспанії вручив мандат Санчесу.

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