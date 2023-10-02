СМИ: Испанские социалисты готовы пойти на амнистию сепаратистов Каталонии, чтобы сформировать правительство

Испанские социалисты готовы пойти на непопулярный шаг в виде массовой амнистии сотен сепаратистов Каталонии, чтобы убедить партии региона поддержать их правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к переговорам с этими партиями.

По информации агентства, социалисты уверены, что им удастся заключить соглашение, которое позволит им остаться у власти, не потеряв при этом поддержку широких слоев электората.

Согласно другим источникам Reuters, лидеры социалистов уверены, что смогут завоевать расположение большинства избирателей, получив уступки от каталонских партий, включая обещание не повторять односторонний референдум о независимости Каталонии, который состоялся в 2017 году.

По данным агентства, социалисты также настаивают на том, чтобы среди оправданных были полицейские, которых обвиняют в чрезмерном насилии в отношении сторонников независимости Каталонии, когда их в 2017 году в регион отправил Мадрид.

Но надежды социалистов обойти риск нового референдума, согласившись на амнистию, наткнулись на препятствие в пятницу, когда две основные сепаратистские партии Каталонии приняли совместную резолюцию, где говорится о том, что будущее правительство должно создать условия для проведения плебисцита о независимости в обмен на их поддержку.

Как сообщают источники, обе стороны уверены в достижении соглашения, хотя относительно точного количества людей, которых могут помиловать, также ведутся торги, и это предполагает непопулярные шаги от обеих сторон.

Напомним, в минувшую среду Фейхоо провалил первую попытку возглавить правительство Испании, а в пятницу ему не удалось сформировать правительство и со второй попытки.

В то же время Педро Санчес заявлял, что начнет свою собственную процедуру, чтобы сформировать новое прогрессивное правительство.

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