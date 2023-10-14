СМИ: Во Франции задержали 10 человек из-за смертельного нападения на школу

Во Франции взяли под стражу уже десять человек после того, как радикальный чеченский исламист совершил атаку с ножом на школу, убив учителя и ранив еще двух человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству AFP, данные которого приводит издание Le Parisien, сообщили источники в полиции.

Прошлой ночью правоохранители задержали еще двух человек. Таким образом количество задержанных возросло до 10, среди них – сам нападающий.

Кроме нападавшего, под стражей находятся несколько членов его семьи: сестра, мать, дядя и двое его братьев.

Двое белорусов, "с которыми нападавшего проверяла полиция за день до событий", также находятся под стражей Однако пока у полиции нет никаких подтверждений их причастности к нападению.

Напомним, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. Впоследствии выяснилось, что его брат уже отбывает наказание за планирование терактов, а сам парень находился под наблюдением полиции – что, впрочем, не позволило узнать о его намерениях.

Накануне стало известно, что в связи с терактом в школе Франция переходит в режим повышенной террористической угрозы.