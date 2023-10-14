ЗМІ: У Франції затримали 10 осіб через смертельний напад на школу

У Франції взяли під варту вже десять осіб після того, як радикальний чеченський ісламіст здійснив атаку з ножем на школу, вбивши учителя і поранивши ще двох осіб.

Як пише "Європейська правда", про це агентству AFP, дані якого наводить видання Le Parisien, повідомили джерела в поліції.

Минулої ночі правоохоронці затримали ще двох осіб. Таким чином кількість затриманих зросла до 10, серед них – сам нападник.

Окрім нападника, під вартою перебувають кілька членів його сім'ї: сестра, мати, дядько і двоє його братів.

Двоє білорусів, "з якими нападника перевіряла поліція за день до подій", також перебувають під вартою Однак наразі у поліції немає жодних підтверджень їхньої причетності до нападу.

Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Згодом з’ясувалося, що його брат вже відбуває покарання за планування терактів, а сам хлопець перебував під наглядом поліції – що, втім, не дозволило дізнатися про його наміри.

У кількох містах країни планують демонстрації солідарності з постраждалими вчителями.

Напередодні стало відомо, що у зв’язку з терактом у школі Франція переходить у режим підвищеної терористичної загрози.