Теракт во Франции: Макрон и глава МВД прибыли на место, известны новые детали о преступнике

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МВД Жераль Дарманен прибыли в школу на севере страны, где террорист жестоко убил учителя.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В лицей в городе Аррас на севере Франции, где произошло нападение, вместе с Макроном прибыл министр внутренних дел Дарманен и министр образования Габриэль Атталь.

Мэр города Аррас объявил траур. В Национальной ассамблее почтили память погибшего учителя минутой молчания.

Мэр Руана призвал жителей своего города вечером выйти на акцию солидарности, с такими же призывами по поводу собраний в нескольких городах выступили профсоюзы педагогов.

Тем временем журналисты от источников в правоохранительных органах узнали новые детали о преступнике, 20-летнем парне родом из Чечни.

Стало известно, что его старший брат уже отбывает наказание в тюрьме – 5 лет лишения свободы – за участие в сговоре с целью организации терактов и оправдание террористических действий.

Сам нападающий давно находился под пристальным наблюдением полиции, но его телефонные разговоры за последние дни не свидетельствовали о том, что он что-то планирует.

Напомним, террористическое нападение произошло утром 13 октября в лицее, в результате него погиб учитель литературы, еще один преподаватель и охранник ранены.