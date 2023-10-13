Франция переходит в режим повышенной террористической угрозы

Франция в связи с терактом в школе, произошедшим в пятницу, переходит в режим повышенной террористической угрозы.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Вернувшись из городка Аррас на севере страны, где произошло исламистское нападение с убийством учителя, президент Эмманюэль Макрон собрал заседание по национальной безопасности.

После того объявили, что премьер Элизабет Борн решила ввести режим повышенной террористической угрозы. Уровень "urgence attentat" может вводиться сразу после теракта, или же если есть данные о начале действий определенной террористической группы.

Также сообщают, что с момента теракта в Аррасе задержали уже восемь человек. Нападающего допрашивают.

Во время поездки в Аррас Макрон заявил, что силовики успели сорвать попытку теракта "в другом регионе", не уточнив, идет ли речь о департаменте Ивлин, где задержали подозрительного мужчину, или другом случае.

Напомним, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. Впоследствии выяснилось, что его брат уже отбывает наказание за планирование терактов, а сам парень находился под наблюдением полиции – что, впрочем, не позволило узнать о его намерениях.

В нескольких городах страны планируют демонстрации солидарности с пострадавшими учителями.