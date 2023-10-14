Глава МИД Британии: самая большая угроза для палестинцев – это ХАМАС
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в гибели гражданских палестинцев в секторе Газы следует обвинять прежде всего группировку ХАМАС.
Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).
Клеверли заявил, что именно ХАМАС является наибольшей угрозой для палестинцев.
"Они прячутся в больницах и школах, используя женщин и детей как живой щит. Смерть любого гражданского – это трагедия. Гибнут палестинцы или израильтяне – причиной этих смертей является ХАМАС", – заявил он.\
Hamas is the greatest threat to the Palestinian people.— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) October 14, 2023
They hide in hospitals and schools, using woman and children as human shields.
The death of any civilian is a tragedy.
Palestinian or Israeli – Hamas is the cause of this loss.
Перед этим с похожим заявлением вышла глава МИД Германии Анналена Бербок: она подчеркнула, что ХАМАС "взял в заложники все население Газы".
Напомним, в управляемых ХАМАС органах власти сектора Газы заявили, что с 7 октября в результате воздушных атак Израиля погибли 2215 палестинцев и почти 9 тысяч получили ранения.
В субботу Израиль посоветовал гражданским палестинцам покинуть северную часть сектора Газы в определенный временной промежуток, а вечером возобновил воздушные удары.
Армия обороны Израиля объявила, что завершает подготовку к операции в секторе Газы с привлечением различных родов войск.