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Глава МИД Британии: самая большая угроза для палестинцев – это ХАМАС

Суббота, 14 октября 2023, 19:47

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в гибели гражданских палестинцев в секторе Газы следует обвинять прежде всего группировку ХАМАС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Клеверли заявил, что именно ХАМАС является наибольшей угрозой для палестинцев.

"Они прячутся в больницах и школах, используя женщин и детей как живой щит. Смерть любого гражданского – это трагедия. Гибнут палестинцы или израильтяне – причиной этих смертей является ХАМАС", – заявил он.\

Перед этим с похожим заявлением вышла глава МИД Германии Анналена Бербок: она подчеркнула, что ХАМАС "взял в заложники все население Газы".

В Лондоне проходит многотысячная пропалестинская демонстрация

Напомним, в управляемых ХАМАС органах власти сектора Газы заявили, что с 7 октября в результате воздушных атак Израиля погибли 2215 палестинцев и почти 9 тысяч получили ранения.

В субботу Израиль посоветовал гражданским палестинцам покинуть северную часть сектора Газы в определенный временной промежуток, а вечером возобновил воздушные удары.

Армия обороны Израиля объявила, что завершает подготовку к операции в секторе Газы с привлечением различных родов войск.

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