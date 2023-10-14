"С воздуха, моря и суши": Израиль объявил, что завершает подготовку к операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля объявила, что завершает подготовку к операции в секторе Газа с привлечением различных родов войск.

Об этом сообщает The Times of Israel, пишет "Европейская правда".

АОИ сообщила, что готовится реализовать ряд наступательных планов, включающих скоординированные действия с воздуха, моря и на суше.

"Батальоны и военнослужащие развернуты по всей территории страны и готовы повысить готовность к следующим этапам войны, с акцентом на большую наземную операцию", – добавили в заявлении.

Ожидается, что вскоре Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, однако ее масштабы и ориентировочное время начала точно неизвестны.

Около 19 часов в АОИ сообщили, что наносят многочисленные удары с воздуха по связанным с ХАМАС целям в секторе Газа.

Перед этим Израиль посоветовал гражданским палестинцам покинуть северную часть сектора Газа в определенный временной промежуток.

Неофициально сообщалось, что США, Израиль и Египет достигли договоренности о выезде из Газы на территорию Египта иностранных граждан.

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