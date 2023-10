В Лондоне проходит многотысячная пропалестинская демонстрация

Тысячи людей вышли на акцию поддержки палестинцев в центре Лондона.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Многотысячное шествие направляется по центральным улицам столицы Соединенного Королевства, с палестинскими флагами, цветными дымовыми факелами и лозунгами "Свободная Палестина".

Возле офиса премьера в колонне начали выкрикивать "Позор!" в адрес Риши Сунака.

За порядком следят более тысячи правоохранителей. В полиции предупредили, что будут задерживать за выражение поддержки ХАМАС.

