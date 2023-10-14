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В Лондоне проходит многотысячная пропалестинская демонстрация

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Суббота, 14 октября 2023, 18:27

Тысячи людей вышли на акцию поддержки палестинцев в центре Лондона.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Многотысячное шествие направляется по центральным улицам столицы Соединенного Королевства, с палестинскими флагами, цветными дымовыми факелами и лозунгами "Свободная Палестина".

 

Возле офиса премьера в колонне начали выкрикивать "Позор!" в адрес Риши Сунака.

 

За порядком следят более тысячи правоохранителей. В полиции предупредили, что будут задерживать за выражение поддержки ХАМАС.


Перед тем в Лондоне облили красной краской фасад штаб-квартиры BBC из-за того, что вещатель решил не называть ХАМАС в своих материалах боевиками и террористами.

Пропалестинские демонстрации проходят также в Манчестере и Эдинбурге.

Напомним, первый министр Шотландии говорил, что в секторе Газа из-за эскалации застряли родители его жены-палестинки, которые живут в Британии, но поехали туда навестить родственников.

Израиль посоветовал гражданскому населению в секторе Газы эвакуироваться из северной его части до вечера субботы. Также неофициально сообщали, что США, Израиль и Египет договорились о возможности эвакуации из сектора для иностранных граждан

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