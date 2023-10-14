В Лондоне проходит многотысячная пропалестинская демонстрация

Тысячи людей вышли на акцию поддержки палестинцев в центре Лондона.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Многотысячное шествие направляется по центральным улицам столицы Соединенного Королевства, с палестинскими флагами, цветными дымовыми факелами и лозунгами "Свободная Палестина".

Возле офиса премьера в колонне начали выкрикивать "Позор!" в адрес Риши Сунака.

За порядком следят более тысячи правоохранителей. В полиции предупредили, что будут задерживать за выражение поддержки ХАМАС.

Thousands of protesters have gathered in London to show their support for Palestinians organised by groups including Stop the War Coalition and Palestine Solidarity Campaign (PSC)



Israel-Hamas war latest 👉 https://t.co/VwaOogxvrL pic.twitter.com/EYQ2AtHczG — Sky News (@SkyNews) October 14, 2023



Перед тем в Лондоне облили красной краской фасад штаб-квартиры BBC из-за того, что вещатель решил не называть ХАМАС в своих материалах боевиками и террористами.

Пропалестинские демонстрации проходят также в Манчестере и Эдинбурге.

Напомним, первый министр Шотландии говорил, что в секторе Газа из-за эскалации застряли родители его жены-палестинки, которые живут в Британии, но поехали туда навестить родственников.

Израиль посоветовал гражданскому населению в секторе Газы эвакуироваться из северной его части до вечера субботы. Также неофициально сообщали, что США, Израиль и Египет договорились о возможности эвакуации из сектора для иностранных граждан.

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