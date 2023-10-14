Глава МЗС Британії: найбільша загроза для палестинців – це ХАМАС 

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що у загибелі цивільних палестинців у секторі Гази слід звинувачувати передусім угруповання ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Клеверлі заявив, що саме ХАМАС є найбільшою загрозою для палестинців.

Hamas is the greatest threat to the Palestinian people.



They hide in hospitals and schools, using woman and children as human shields.



The death of any civilian is a tragedy.



Palestinian or Israeli – Hamas is the cause of this loss. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) October 14, 2023

"Вони ховаються у лікарнях і школах, використовуючи жінок і дітей як живий щит. Смерть будь-якого цивільного – це трагедія. Чи гинуть палестинці, чи ізраїльтяни – причиною цих смертей є ХАМАС", – заявив він.

Перед цим зі схожою заявою вийшла очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок: вона наголосила, що ХАМАС "узяв у заручники все населення Гази".

Нагадаємо, у керованих ХАМАС органах влади сектору Гази заявили, що з 7 жовтня внаслідок повітряних атак Ізраїлю загинули 2215 палестинців і майже 9 тисяч отримали поранення.

У суботу Ізраїль порадив цивільним палестинцям залишити північну частину сектору Гази у визначений часовий проміжок, а увечері відновив повітряні удари.

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що завершує підготовку до операції у секторі Гази із залученням різних родів військ.