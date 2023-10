Глава МЗС Британії: найбільша загроза для палестинців – це ХАМАС 

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що у загибелі цивільних палестинців у секторі Гази слід звинувачувати передусім угруповання ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Клеверлі заявив, що саме ХАМАС є найбільшою загрозою для палестинців.

Hamas is the greatest threat to the Palestinian people.



They hide in hospitals and schools, using woman and children as human shields.



The death of any civilian is a tragedy.



Palestinian or Israeli – Hamas is the cause of this loss.