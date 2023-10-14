Глава МЗС Британії: найбільша загроза для палестинців – це ХАМАС
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що у загибелі цивільних палестинців у секторі Гази слід звинувачувати передусім угруповання ХАМАС.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).
Клеверлі заявив, що саме ХАМАС є найбільшою загрозою для палестинців.
Hamas is the greatest threat to the Palestinian people.— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) October 14, 2023
They hide in hospitals and schools, using woman and children as human shields.
The death of any civilian is a tragedy.
Palestinian or Israeli – Hamas is the cause of this loss.
"Вони ховаються у лікарнях і школах, використовуючи жінок і дітей як живий щит. Смерть будь-якого цивільного – це трагедія. Чи гинуть палестинці, чи ізраїльтяни – причиною цих смертей є ХАМАС", – заявив він.
Перед цим зі схожою заявою вийшла очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок: вона наголосила, що ХАМАС "узяв у заручники все населення Гази".
Нагадаємо, у керованих ХАМАС органах влади сектору Гази заявили, що з 7 жовтня внаслідок повітряних атак Ізраїлю загинули 2215 палестинців і майже 9 тисяч отримали поранення.
У суботу Ізраїль порадив цивільним палестинцям залишити північну частину сектору Гази у визначений часовий проміжок, а увечері відновив повітряні удари.
Армія оборони Ізраїлю оголосила, що завершує підготовку до операції у секторі Гази із залученням різних родів військ.