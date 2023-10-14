Укр Рус Eng

Глава МЗС Британії: найбільша загроза для палестинців – це ХАМАС 

Субота, 14 жовтня 2023, 19:47

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що у загибелі цивільних палестинців у секторі Гази слід звинувачувати передусім угруповання ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Клеверлі заявив, що саме ХАМАС є найбільшою загрозою для палестинців. 

"Вони ховаються у лікарнях і школах, використовуючи жінок і дітей як живий щит. Смерть будь-якого цивільного – це трагедія. Чи гинуть палестинці, чи ізраїльтяни – причиною цих смертей є ХАМАС", – заявив він. 

У Лондоні проходить багатотисячна пропалестинська демонстрація

Перед цим зі схожою заявою вийшла очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок: вона наголосила, що ХАМАС "узяв у заручники все населення Гази".

Нагадаємо, у керованих ХАМАС органах влади сектору Гази заявили, що з 7 жовтня внаслідок повітряних атак Ізраїлю загинули 2215 палестинців і майже 9 тисяч отримали поранення. 

У суботу Ізраїль порадив цивільним палестинцям залишити північну частину сектору Гази у визначений часовий проміжок, а увечері відновив повітряні удари. 

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що завершує підготовку до операції у секторі Гази із залученням різних родів військ.   

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ізраїль Велика Британія