Премьер Норвегии провел перестановки в правительстве, сменился глава МИД

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил обновленный состав правительства, в котором сменился в том числе министр иностранных дел.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Рабочая партия Стёре заменила нескольких министров по своей квоте, одну замену осуществила также Центристская партия.

Вместо Анникен Витфельд главой МИД станет 59-летний Эспен Барт Эйде, который до этого времени был министром по вопросам климата и окружающей среды. Он уже занимал должность главы МИД и министра обороны в правительстве Йенса Столтенберга.

Photo: Moritz Hager

Министр по вопросам нефти и энергетики Андреас Бьеллан Эриксен переходит на должность Эйде в Минприроды.

Министром по вопросам знаний назначили Кари Нессу Нордтун, министром цифровизации и администрации – Карианне Тунг, министром по вопросам рыбной ловли и океанов – Сесили Мирсет.

Министр от центристов Эрлинг Санде займет должность министра по местному самоуправлению.

Тонье Бренна возглавит министерство труда и инклюзии.

Все эти министры, кроме Эйде и Санде – моложе 40 лет. Кроме того, в новом составе правительства стало больше женщин.

FOTO: ALF SIMENSEN / NRK

Как сообщалось, отставке Витфельд, вероятно, поспособствовал скандал вокруг бизнес-деятельности ее мужа. Одновременно оправдываться из-за похожих обвинений пришлось и лидеру консерваторов Эрне Солберг.

Напомним, также сменился министр иностранных дел Исландии: предыдущая руководительница ведомства обменялась портфелями с министром финансов.