В Исландии – новый глава МИД

В правительстве Исландии обменялись портфелями министр иностранных дел и министр финансов.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

Замену министров правительство утвердило в конце прошлой недели. Предыдущий министр Тордис Кольбрун Рейкфорд Гильфдоттир перейдет в Министерство финансов, а министр финансов Бьярни Бенедиктссон возглавит МИД.

IcelandReview

Оба являются представителями исландской Партии независимости, которую возглавляет Бенедиктссон.

Гильфадоттир была министром иностранных дел Исландии с ноября 2021 года.

Она лично приезжала в Украину в марте 2023 года, а в недавнем выступлении на конференции по безопасности в Варшаве аргументировала, почему логично, чтобы Украина стала членом НАТО.

Напомним, Исландия с 1 августа приостановила работу посольства России.