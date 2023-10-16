В Исландии – новый глава МИД
В правительстве Исландии обменялись портфелями министр иностранных дел и министр финансов.
Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".
Замену министров правительство утвердило в конце прошлой недели. Предыдущий министр Тордис Кольбрун Рейкфорд Гильфдоттир перейдет в Министерство финансов, а министр финансов Бьярни Бенедиктссон возглавит МИД.
Оба являются представителями исландской Партии независимости, которую возглавляет Бенедиктссон.
Гильфадоттир была министром иностранных дел Исландии с ноября 2021 года.
Она лично приезжала в Украину в марте 2023 года, а в недавнем выступлении на конференции по безопасности в Варшаве аргументировала, почему логично, чтобы Украина стала членом НАТО.
Напомним, Исландия с 1 августа приостановила работу посольства России.