Прем’єр Норвегії здійснив перестановки в уряді, змінився глава МЗС

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив оновлений склад уряду, в якому змінився у тому числі міністр закордонних справ.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Робітнича партія Стьоре замінила кількох міністрів за своєю квотою, одну заміну здійснила також Центристська партія.

Замість Аннікен Вітфельд главою МЗС стане 59-річний Еспен Барт Ейде, який до цього часу був міністром з питань клімату і довкілля. Він вже обіймав посаду глави МЗС та міністра оборони в уряді Єнса Столтенберга.

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Міністр з питань нафти й енергетики Андреас Бйєллан Еріксен переходить на посаду Ейде у Міндовкілля.

Міністеркою з питань знань призначили Карі Нессу Нордтун, міністеркою цифровізації та адміністрації – Каріанне Тунг, міністеркою з питань риболовлі та океанів – Сесілі Мірсет.

Міністр від центристів Ерлінг Санде обіме посаду міністра з місцевого самоврядування.

Тоньє Бренна очолить міністерство праці та інклюзії.

Усі ці міністри, окрім Ейде і Санде – молодші 40 років. Крім того, у новому складі уряду стало більше жінок.

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Як повідомляли, відставці Вітфельд ймовірно посприяв скандал щодо бізнес-діяльності її чоловіка. Одночасно виправдовуватися через схожі звинувачення довелося і лідерці консерваторів Ерні Солберг.

Нагадаємо, також змінився міністр закордонних справ Ісландії: попередня очільниця відомства обмінялася портфелями з міністром фінансів.