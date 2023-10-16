Более 1000 литовских школ получили сообщение о "заминировании"

Более тысячи литовских учебных заведений в ночь на понедельник получили сообщение о якобы заложенной взрывчатке.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Утром в понедельник, как и в прошлую пятницу, ряд школ и детсадов обнаружили в своих электронных ящиках сообщения идентичного содержания о якобы заложенной взрывчатке, которая должна взорваться в 12 часов.

Учреждения обратились в полицию. Директора рассказали в комментариях СМИ, что отправили учеников домой, или же учителя проявили изобретательность и проводят уроки либо на улице, либо в ближайших музеях и библиотеках.

По данным правоохранителей, всего неизвестные злоумышленники разослали сообщения на около 1500 адресов в течение 12 минут, три таких письма поступили и на адреса полиции.

В полиции не уточнили, была ли рассылка на этот раз также на русском языке.

Некоторые учебные заведения жалуются, что сообщили о письме еще рано утром, но специалисты до сих пор не приехали к ним на проверку. В полиции объяснили, что проверят все "заминированные" объекты, но на обработку такого количества заявок нужно время.

Напомним, на прошлой неделе массовую рассылку на русском о якобы заминировании получили также десятки школ в Эстонии.

Между тем во Франции из-за сообщения о взрывчатке эвакуировали людей из лицея, где в пятницу террорист совершил исламистское нападение, убив одного учителя и ранив еще двух.